Yunan vekilden itiraf dolu Erdoğan sözleri: Türkiye’yi süper güç yapıyor!

Yunan vekil, "Erdoğan enerji yeterliliği için hidroelektrik santraller yapıyor. Linyit santralleri açıyor, nükleer santraller yapıyor ve esas olarak Ege'deki deniz altında ve üstünde değerleri, Ege ve Akdeniz'de ortak kullanım istiyor" dedi.

'ERDOĞAN KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİRİYOR'

Başkan Erdoğan'ın krizleri fırsata çevirdiğini ifade eden Yunan milletvekili, "Enerji yeterliliği için santraller kuruyor, Akdeniz'in altı da üstü de benim diyor." şeklinde konuştu.