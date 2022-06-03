Yunan vekilden itiraf dolu Erdoğan sözleri: Türkiye’yi süper güç yapıyor!

Yunanistan Parlamentosu'nda bir Yunan Milletvekili Kiriakos Velopoulos, Erdoğan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kiriakos Velopoulos, "Erdoğan yaklaşık 8 yıldır Avrupa'nın yanı başında bir Çin inşa ediyor. Krizleri fırsata çeviriyor. Gıda ve benzeri birçok ürünleri üretip Avrupa'ya ihraç etmek amacıyla bir Çin modeli kuruyor" şeklinde konuştu.
'ERDOĞAN KİMSEYİ DİNLEMEDEN GİRİT'İN DİBİNE KADAR GEMİ GÖNDERİYOR'
ABD'nin Türkiye'nin faaliyetlerine karşı hiç bir şey yapmamasından şikayet eden milletvekili, "Biz Amerika'ya Yunan sondaj gemilerinin sondaj yapması için yalvarıyoruz. Ama Erdoğan kimseyi dinlemeden Girit'in dibine kadar gemilerini gönderiyor." diye konuştu.