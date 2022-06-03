Türkiye düşmanı Fransız dergi Le Point'ten yeni skandal! Erdoğan ve Putin'i manşete taşıyıp 'Şeytaniler' başlığı attılar!

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen Fransız Le Point dergisi, bu hafta yayınlanan sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in fotoğrafını kullanarak "Şeytaniler" başlığı atan Le Point, yeni bir skandala imza attı.
Başkan Erdoğan'ın Putin tarafından Batı'yı bölmek için yönlendirildiğini öne süren Le Point, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatı vurgulayarak Erdoğan'ın tutumunu eleştirdi.
Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollarla çözüme kavuşması adına attığı adımları görmezden gelen Le Point, Erdoğan'ın Rusya'ya karşı yumuşak tutum sergilediğini öne sürdü.
İYİ PARTİ VEKİLİNİN AÇIKLAMALARI ERDOĞAN'I HEDEF ALAN MAKALEDE
Guillaume Perrier tarafından kaleme alınan makalede İYİ Parti milletvekili ve eski Moskova Büyükelçisi Aydın Adnan Sezgin'in "Erdoğan otoriterleştikçe Putin onu daha çok seviyor" açıklamalarına da yer verildi.
YALVARDIKLARI GÜNLERİ ÇABUK UNUTTULAR!
Başkan Erdoğan'ı daha önce de 'Diktatör' olarak manşet kapağına taşıyan dergi, küstah ifadelere yer vermişti.
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki tutumunu çarpıtarak veren derginin kapağında "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vereli mi?" ifadeleri kullanılmıştı.
ERDOĞAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Başkan Erdoğan, Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Erdoğan'ın suç duyurusunun ardından dergi, "Erdoğan ensemizde, abone olarak bize yardım edin, destek olun..." diyerek abonelerine yalvarmıştı.