ABD'de e-ticaret üzerinden kara para aklayan 41 kişilik çete gözaltına alındı! İçlerinde Akasya Yaşaroğlu da bulunuyor

ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Eric Adams, 26 Mayıs'ta milyonlarca dolarlık malın çalındığı büyük çaplı bir perakende hırsızlığı operasyonunu yürüten 41 kişilik çetenin çökertildiğini açıkladı. Yakalanan çete üyeleri arasında Türk sosyal medya fenomeni Akasya Yaşaroğlu'nun da olduğu açıklandı. '41' adı verilen operasyonda, çete lideri olduğu ileri sürülen Roni Rubinov'a ait 3.8 milyon dolar değerindeki ürüne ve 300 bin dolar nakit paraya el konulduğu ifade edildi. Yaşaroğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların; çeşitli işletme yolsuzlukları, kara para aklama, çalıntı mal bulundurma suçları, dolandırıcılık planı ve komplo ile suçlandığı belirtildi. New York Belediye Başkanı Adams, "Bu sadece hırsızlık değildi, aynı zamanda organize bir suç çetesinin büyümesiydi. Bu devasa perakende hırsızlık planı, büyük mağazalardan büyük zincirlere ve e-ticaret sistemi üzerinden, ekonomimizin her düzeyini etkiledi" dedi. Çete üyelerinin evlerine yapılan baskında Amazon gibi yaklaşık 60 farklı e-ticaret siteleri üzerinden kara paranın sisteme dahil edildiği iddia edildi. Akasya Yaşaroğlu'nun 25 yıl hapisle cezalandırılma ihtimali var.