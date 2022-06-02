SON DAKİKA: NATO'da İsveç ve Finlandiya'ya karşı Türkiye'nin taleplerini haklı buldular

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için Türkiye'nin ortaya koyduğu taleplerin yerine getirilmesi yönündeki süreç hızlandı. NATO Parlamenter Asamblesi'nin son toplantısı 27-30 Mayıs tarihleri arasında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapıldı. Toplantının gündemi Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaş ile gıda, enerji krizi ve iklim değişikliği oldu. Ancak toplantılarda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ve buna karşılık Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır da ayrı bir gündem başlığı oluşturdu. Türk parlamento heyetinin de yer aldığı toplantılarda NATO ve Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'nin önemine sık sık vurgu yapıldı. Toplantıda yapılan görüşmeler, Türk heyetine verilen mesajlar ve milletvekillerinin izlenimleri şöyle:



ÜÇLÜ GİRİŞİM

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine vize vermek için bu ülkelerin terör örgütlerine destek vermeyi kesmesini ve bu konuda yazılı garanti vermesini istedi. ABD ve İngiltere'nin iki ülke ile sık sık temas ederek, "Türkiye taleplerinde haklı ve adım atılması gerekiyor" mesajı verdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu konuda devrede. Türkiye'nin istekleri yönünde adımlar atılması için temaslarını sürdürüyor.