Fransa'da diplomatlar ülke tarihinde ikinci kez greve gitti

REFORMDAN 700 DİPLOMAT ETKİLENEEK

Fransız üst düzey kamu hizmetine ilişkin reform kapsamında, farklı bakanlıklar ve idari kurumlarda çalışan üst düzey kamu memurlarının "Devlet İdarecileri" adı altında tek bir kategoride bir araya getirilecek ayrıca bu kişilerin farklı kurumlarda çalışmalarının önü açılacak. Buna büyükelçiler ve müsteşarlar da dahil olacak. Reformdan 700 kadar diplomatın etkileneceği belirtiliyor.