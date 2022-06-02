Avustralya'da Müslüman bakanlar ellerinde Kur'an-ı Kerim'le yemin etti! Türkiye'de olsa CHP itiraz ederdi

Theage adlı internet sitesinin haberine göre, Endüstri ve Bilim Bakanı olan Ed Husic, sağ eline aldığı Kur'an-ı Kerim ile Sidney Genel Valisi David Hurley'in önünde yemin ederek görevine başladı.

Husic, törende duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kabinedeki 13 kadın bakan arasında yer alan Anne Aly, Erken Çocukluk Eğitimi ve Gençlik Bakanı olarak göreve başladı. Aly de Husic'in ardından Kur'an-ı Kerim ile yemin ederken ülkenin ilk Müslüman kadın bakanı oldu.