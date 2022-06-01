Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekat sözde müttefik ABD'yi rahatsız etti! Pentagon'dan sonra Blinken'den de skandal açıklama

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı harekat, sözde müttefik ABD'yi rahatsız etmiş durumda.
Her fırsatta terör örgütü PKK ve YPG'yi besleyip bölgeye TIR'lar dolusu silah sokan ABD'den Türkiye'nin Tel Rıfat ve Münbiç'e gerçekleştireceği operasyon öncesi skandal bir açıklama geldi.
ABD: GERİLİMİN ARTIRILMASINA KARŞIYIZ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Suriye'nin kuzeyinde gerilimin artırılmasına karşıyız." dedi
Mevcut hatların korunmasından yana olduklarını ifade eden Blinken, "Endişemiz, yeni bir harekat bölgesel istikrarı tehdit edeceği ve kötü niyetli aktörlere fırsat sunacağı. Suriye'de DEAŞ ile mücadeleyi riske atacak hiçbir şey görmek istemiyoruz." diye konuştu.
PENTAGON: ENDİŞELİYİZ
Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Çok endişeliyiz. SDG güçleriyle temas halindeyiz. Bu operasyonun birçok konuda olumsuz etkisi olacaktır" ifadelerini kullandı.
PKK/YPG'DE BÜYÜK PANİK
Öte yandan ABD'nin TIR'lar dolusu silah yardımı yaptığı terör örgütü YPG/PKK'yı da büyük panik sardı.