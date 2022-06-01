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    • Dünya
    • 01.06.2022 21:15
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    • 01.06.2022 21:18
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    Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekat sözde müttefik ABD'yi rahatsız etti! Pentagon'dan sonra Blinken'den de skandal açıklama

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yapacağı harekat, terör örgütü PKK/YPG'yi besleyen sözde müttefik ABD'yi rahatsız etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, olası askeri operasyonlara ilişkin, "Suriye’nin kuzeyinde gerilimin artırılmasına karşıyız. Mevcut hatların korunmasından yanayız." açıklamasında bulundu.

    ABD’den skandal açıklama! Türkiye...

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı harekat, sözde müttefik ABD'yi rahatsız etmiş durumda.

    Her fırsatta terör örgütü PKK ve YPG'yi besleyip bölgeye TIR'lar dolusu silah sokan ABD'den Türkiye'nin Tel Rıfat ve Münbiç'e gerçekleştireceği operasyon öncesi skandal bir açıklama geldi.



    ABD: GERİLİMİN ARTIRILMASINA KARŞIYIZ
    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Suriye'nin kuzeyinde gerilimin artırılmasına karşıyız." dedi

    Mevcut hatların korunmasından yana olduklarını ifade eden Blinken, "Endişemiz, yeni bir harekat bölgesel istikrarı tehdit edeceği ve kötü niyetli aktörlere fırsat sunacağı. Suriye'de DEAŞ ile mücadeleyi riske atacak hiçbir şey görmek istemiyoruz." diye konuştu.



    PENTAGON: ENDİŞELİYİZ
    Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Çok endişeliyiz. SDG güçleriyle temas halindeyiz. Bu operasyonun birçok konuda olumsuz etkisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

    PKK/YPG'DE BÜYÜK PANİK
    Öte yandan ABD'nin TIR'lar dolusu silah yardımı yaptığı terör örgütü YPG/PKK'yı da büyük panik sardı.



        BİR GECE ANSIZIN...
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlediği ulusa sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin güney sınırında yer alan terör unsurlarına yönelik yeni bir sınır ötesi askeri harekatın sinyalini vermişti.



        "TEL RIFAT VE MÜNBİÇ'İ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLİYORUZ"
        Konuya ilişkin bugün yeni bir açıklama yapan Erdoğan, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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