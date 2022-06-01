Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekat sözde müttefik ABD'yi rahatsız etti! Pentagon'dan sonra Blinken'den de skandal açıklama





ABD: GERİLİMİN ARTIRILMASINA KARŞIYIZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Suriye'nin kuzeyinde gerilimin artırılmasına karşıyız." dedi



Mevcut hatların korunmasından yana olduklarını ifade eden Blinken, "Endişemiz, yeni bir harekat bölgesel istikrarı tehdit edeceği ve kötü niyetli aktörlere fırsat sunacağı. Suriye'de DEAŞ ile mücadeleyi riske atacak hiçbir şey görmek istemiyoruz." diye konuştu.