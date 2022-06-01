SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a 'Türkiye ile dans etme' sözleri Yunan medyasında geniş yer buldu! Küstah manşetler

ABD'nin başkenti Washington'a yaptığı ziyaretle Türk-Yunan ilişkilerini altüst eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu kez Ankara'yı Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etti.
MİÇOTAKİS TÜRKİYE'Yİ AB'YE ŞİKAYET ETTİ
AB liderleri, Ukrayna'yı işgale girişen Rusya'yı hedef alan yaptırımları müzakere etmek üzere bir araya geldi. Yunan Başbakan Miçotakis, zirvenin ikinci gününde Türkiye'nin Ege adalarında gerilimi tırmandırdığını ileri sürdü.
"Türkiye'nin son zamanlardaki 'provokasyon'ları ve bu gelişmelerin Doğu Akdeniz'in istikrarı üzerindeki etkisi hakkında Avrupa Konseyi'ni bilgilendireceğim" diyen Miçotakis, Ankara'nın bazı Ege adalarıyla ilgili yaptığı açıklamalardan 'derin kaygı duyduklarını' dile getirdi.
Yunan siyasetçi, AB zirvesinin ardından ise "Provokasyonlara müsamaha gösterilemez. Uluslararası barış ve istikrarın sınandığı bir zamanda bölgemizin ihtiyaç duyduğu son şey, başka bir gerilim kaynağıdır" dedi.
Atina yönetiminin yakın müttefiki ve silah tedarikçisi Fransa, beklendiği gibi Miçotakis'in açıklamalarına destek verdi. AB dönem başkanı Fransa'nın lideri Emmanuel Macron, Yunanistan'ın adalardaki 'egemenliğinin' sorgulanmasını kınadıklarını söyledi.
MACRON DA OLAYA DAHİL OLDU
Macron, "Yunan Başbakanı meşru endişelerini çok güçlü bir şekilde dile getirdi ve birkaç Türk yetkilinin Yunanistan'ın birkaç ada üzerindeki egemenliğini sorgulayan yorumlarını kınadı. Burada tüm AB'nin ve özellikle Fransa'nın Yunanistan'a desteğini belirtmek istiyorum. Bugün hiç kimse herhangi bir üye devletin egemenliğini tehlikeye atamaz. Bu sözlerin bir an önce kınanması gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.
'İKİDE BİR UÇAKLARINLA GÖSTERİ YAP'
AB zirvesinden bir gün sonra konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a sert mesajlar verip "Türkiye ile dans etmeye kalkma" dedi:
"Ayasofya'yı 84 yıl sonra asli hürriyetine yeniden kavuşturarak, fethin bağrında açılan yarayı kapattık. Boynu bükük, gözü yaşlı, yüreği yaslı, mahzun Ayasofya ezanıyla, salatıyla, salavatıyla İstanbul'un kalbinde yükselen bir sancak olarak medeniyetimizdeki seçkin yerini tekrar almıştır.Yunanistan 5 4, ABD'nin dokuz üssünün Yunanistan'da kurulmasına imkan hazırladı. Bizim Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmamız vardı, bozduk. Biz şahsiyetli dış politikadan yanayız. İkide bir uçaklarınla bize gösteri yap. Kendine gel, tarihten hiç ders almıyor musun? Türkiye ile dans etmeye kalkma. Şu anda bunlarla ikili görüşmeleri de yapmıyoruz. Bu Yunanistan yola gelmeyecek. Ne zaman bu yanlışlarından döner... Biz bunlardan bıktık, dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır."
YUNAN MEDYASI: BU KEZ İLGİ ODAĞI AYASOFYA
Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip eden Yunan medyası, Ankara'dan gelen mesajları anında manşetine taşıdı. Kathimerini gazetesi, ilk sayfasından 'Erdoğan'dan Ayasofya için yeni meydan okuma: Bir yarayı kapattık' başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu. Kathimerini'deki bir başka haberin başlığı, 'Erdoğan: Türkiye ile dans etmeye kalkma, ikili ilişkiler bitti' oldu.
Gazetenin İngilizce sayfasının manşetinde ise, 'Erdoğan Türkiye ve Yunanistan arasında artık ikili ilişkiler olmayacağını söylüyor' cümlesi vardı.
Kathimerini ayrıca, Amerikan New York Times gazetesinde 'Türkiye NATO için yıkıcı bir müttefik' başlığıyla yayımlanan analize de sayfalarında yer verdi.
To Vima'nın manşeti Kathimerini'yle aynıydı: 'Erdoğan'dan Ayasofya için yeni meydan okuma: Bir yarayı kapattık'
Skai televizyonu da Kathimerini'yle benzer bir başlığı tercih etti: 'Erdoğan'dan yeni meydan okuma: Ayasofya'yı geri getirdik, bir yarayı kapattık.'
Proto Thema da manşetinde 'meydan okuma' ifadesini kullandı, 'Yunanistan uçaklarıyla gösteri yapıyor, tarihten hiç ders almıyor musun?' başlığını seçti.
Ta Nea, 'Yeni meydan okuma - Erdoğan 'kışkırtıcı' hitabetine devam ediyor, bu kez ilgi odağı Ayasofya' başlığıyla haberi internet sitesinin birinci sayfasından sundu.