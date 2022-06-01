SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a 'Türkiye ile dans etme' sözleri Yunan medyasında geniş yer buldu! Küstah manşetler

ABD'nin başkenti Washington'a yaptığı ziyaretle Türk-Yunan ilişkilerini altüst eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu kez Ankara'yı Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etti.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE'Yİ AB'YE ŞİKAYET ETTİ

AB liderleri, Ukrayna'yı işgale girişen Rusya'yı hedef alan yaptırımları müzakere etmek üzere bir araya geldi. Yunan Başbakan Miçotakis, zirvenin ikinci gününde Türkiye'nin Ege adalarında gerilimi tırmandırdığını ileri sürdü.

"Türkiye'nin son zamanlardaki 'provokasyon'ları ve bu gelişmelerin Doğu Akdeniz'in istikrarı üzerindeki etkisi hakkında Avrupa Konseyi'ni bilgilendireceğim" diyen Miçotakis, Ankara'nın bazı Ege adalarıyla ilgili yaptığı açıklamalardan 'derin kaygı duyduklarını' dile getirdi.

Yunan siyasetçi, AB zirvesinin ardından ise "Provokasyonlara müsamaha gösterilemez. Uluslararası barış ve istikrarın sınandığı bir zamanda bölgemizin ihtiyaç duyduğu son şey, başka bir gerilim kaynağıdır" dedi.

Atina yönetiminin yakın müttefiki ve silah tedarikçisi Fransa, beklendiği gibi Miçotakis'in açıklamalarına destek verdi. AB dönem başkanı Fransa'nın lideri Emmanuel Macron, Yunanistan'ın adalardaki 'egemenliğinin' sorgulanmasını kınadıklarını söyledi.