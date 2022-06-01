Avrupa'nın göbeğinde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK yandaşları Londra'da yürüyüş düzenledi

İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖRİSTLERİ İADE ETMİYOR

Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi, İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlattı.

Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi.

İŞTE KARANLIK SİCİL

NATO üyeliği için Türkiye'nin 'veto' kilidini açmaya çalışan İsveç, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin kuluçka merkezi konumunda. Türkiye aleyhtarı politikalarını, demokrasi, özgürlükler ve insan hakları söylemleri ile perdelemeye çalışan İsveç'in terör yapılanmalarına desteği medyadan siyasete, sivil toplum yapılanmasından Türkiye'ye iadelerinin önüne geçmek için vatandaşlık verilmesine kadar çeşitleniyor.

TERÖRİSTLERE ÖZEL "İNSAN HAKLARI"

PKK, FETÖ ve diğer örgütler burada sağlanan ayrıcalıklarla Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini aleni bir şekilde sürdürebiliyor. Türkiye'yi hedef alan terör faaliyetlerini buradan rahatlıkla yönlendirebiliyorlar. Ancak İsveç'in 'demokrasi ve insan hakları' aşkı teröristlerle ile sınırlı. Ülkedeki Türklere ve Müslümanlara ırkçılık ve ayrımcılık ile polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakılması görmezden geliniyor. Rusya korkusuyla NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in günahları saymakla bitmiyor.

1- FETÖ'cülere sığınak oldu

İsveç, FETÖ'nün kritik isimlerine sığınak oldu. İsveç'in ev sahipliği yaptığı bazı FETÖ'cüler şunlar:

Nurettin Aytuğ: FETÖ'nün 'PKK imamı' olarak bilinen Irak sorumlusu. 2016'da Kuzey Irak yönetimince yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Konya'da yargılandığı mahkemece 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ardından yasa dışı yollarla İsveç'e kaçtı. 4 yıldır Stockholm'de yaşıyor. Buradan İsveç ve Avrupa medyasına çıkarak kara propaganda yürütüyor.