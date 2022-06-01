ABD'deki 3.8 milyon dolarlık hırsızlıktan Türk kadın çıktı! Akasya Yaşaroğlu'nun görevi internetten satış

New York Belediye Başkanı Eric Adams ve New York Başsavcısı Letitia James geçtiğimiz günlerde, New York'ta milyonlarca dolarlık mal çalan ve yeniden satan büyük bir perakende hırsızlık çetesinin operasyonla yakalandığını duyurdu.
ÇETE ÜYESİ TÜRK ÇIKTI
41 üyesi bulunan ve lüks giyim ve eşya çalan ve daha sonra eBay'de yeniden satarak 3.8 milyon dolarlık vurgun yapan çetenin üyelerinden birinin Türk olduğu belirlendi. İddiaya göre, bu isim Akasya Yaşaroğlu.
TÜRKİYE'DE TELEVİZYONA ABD UZMANI OLARAK ÇIKTI
Çete üyesi Akasya Yaşaroğlu'nun Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de ABD uzmanı olarak kanallara röportaj veren Yaşaroğlu'nun daha önce de şarkıcı Rafet El Roman'ı sosyal medyadan kendisine gönderdiği mesajları ifşa etmişti.