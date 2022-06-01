Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.06.2022 10:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2022 10:52
    ABONE OL

    ABD'deki 3.8 milyon dolarlık hırsızlıktan Türk kadın çıktı! Akasya Yaşaroğlu'nun görevi internetten satış

    ABD'de çökertilen 3.8 milyon dolarlık perakende hırsızlık çetesinin üyelerinden birinin Türk olduğu ortaya çıktı. Bu ismin daha önce ünlü şarkısı Rafet El Roman'ın kendisine gönderdiği mesajları ifşa eden ve televizyonlarda ABD uzmanı olarak boy gösteren Akasya Yaşaroğlu olduğu belirlendi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    ABD’deki 3.8 milyon dolarlık hırsızlıktan Türk kadın çıktı!

    New York Belediye Başkanı Eric Adams ve New York Başsavcısı Letitia James geçtiğimiz günlerde, New York'ta milyonlarca dolarlık mal çalan ve yeniden satan büyük bir perakende hırsızlık çetesinin operasyonla yakalandığını duyurdu.

    ÇETE ÜYESİ TÜRK ÇIKTI
    41 üyesi bulunan ve lüks giyim ve eşya çalan ve daha sonra eBay'de yeniden satarak 3.8 milyon dolarlık vurgun yapan çetenin üyelerinden birinin Türk olduğu belirlendi. İddiaya göre, bu isim Akasya Yaşaroğlu.



    TÜRKİYE'DE TELEVİZYONA ABD UZMANI OLARAK ÇIKTI
    Çete üyesi Akasya Yaşaroğlu'nun Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de ABD uzmanı olarak kanallara röportaj veren Yaşaroğlu'nun daha önce de şarkıcı Rafet El Roman'ı sosyal medyadan kendisine gönderdiği mesajları ifşa etmişti.

        ÇETE NASIL ÇALIŞIYOR?
        Çetenin Bloomingdale's, Macy's, Duane Reade ve Sephora gibi mağazalardan mal çalıp bu ürünleri e-bay üzerinden satışa çıkarıyordu.

        YAŞAROĞLU'NUN GÖREVİ ÇALINTI ÜRÜNLERİ SATMAK
        41 üyesi bulunan çetenin her üyesi farklı görevler üstlenmişti. 26 yaşındaki Akasya Yaşaroğlu'nun çetedeki görevi çalınan eşya ve malları internet üzerinden satmaktı.

        DEĞERİNİN ALTINDA SATIYORDU
        e-bay'den ürünleri değerinin altında hızlıca satan Yaşaroğlu aynı zamanda EBT kartlarının kullanılmasından da sorumluydu.



            SOSYAL YARDIM KARTLARINI KULLANDILAR
            EBT kartı geliri düşük ailelere New York Eyaleti tarafından verilen temel gıda malzemeleri alınması için para yüklü bir kart olduğu biliniyor. Bu kartları temel gıda dışında kullanmak yasak. Ancak çete bu kartlar üzerinden yüklü miktarda lüks ürünlerin alım satımını da yaptı.



            ABD medyasında yer alan haberlere göre, her sanık, bu suçlamalardan hüküm giymesi halinde 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Etnospor
            Haberler Dünya ABD'deki 3.8 milyon dolarlık hırsızlıktan Türk kadın çıktı! Akasya Yaşaroğlu'nun görevi internetten satış
                SON DAKİKA