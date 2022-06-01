ABD'deki 3.8 milyon dolarlık hırsızlıktan Türk kadın çıktı! Akasya Yaşaroğlu'nun görevi internetten satış





SOSYAL YARDIM KARTLARINI KULLANDILAR

EBT kartı geliri düşük ailelere New York Eyaleti tarafından verilen temel gıda malzemeleri alınması için para yüklü bir kart olduğu biliniyor. Bu kartları temel gıda dışında kullanmak yasak. Ancak çete bu kartlar üzerinden yüklü miktarda lüks ürünlerin alım satımını da yaptı.