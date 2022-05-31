Ukrayna - Rusya savaşının ardından AB'yi telaş sardı! Enerjiye 300 savunmaya 200 milyar Euro bütçe ayrılacak





GAZ VE PETROL REZERVLERİNDE SON DURUM

Rus fosil yakıtlarına karşı nasıl alternatif üretilmesi için bir çalışma grubunun faaliyet göstereceğini bildiren Von der Leyen, AB gaz ve petrol rezervlerinin de geçen yıla oranla daha dolu olduğunu ve mevcut durumun yenilenebilir enerjiye geçiş için bir fırsat olacağını açıkladı. Von der Leyen, 300 milyar euroluk bir bütçe ile RePowerEU projesiyle enerji konusunda çözüm üretileceğini de sözlerine ekledi.