Ukrayna - Rusya savaşının ardından AB'yi telaş sardı! Enerjiye 300 savunmaya 200 milyar Euro bütçe ayrılacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Olağanüstü Liderler Zirvesi'nden 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı ve RePowerEU'ye 300 milyar euroluk bütçe ayrılarak enerji konusunda çözüm üretilmesine karar verildi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki iki günlük Avrupa Birliği (AB) Olağanüstü Liderler Zirvesi sona erdi. Zirve sonrası AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Michel, AB liderlerinin Ukrayna'ya mali ve politik destek ve savaşa son verilmesi için de Rusya'ya yaptırım kararı aldığını bildirdi. Gıda güvenliği konusunda Afrika Birliği ile yakın çalışma yapılacağını aktaran Michel, özellikle tarımsal üretim konusunda Afrika ülkelerinin destekleneceğini açıkladı.
ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLENECEK
Enerji konusunda AB Komisyonu tarafından yapılan öneriler üzerinde çalışma fırsatı olduğunu ifade eden Michel, "Enerji ihtiyaçlarımızın kaynaklar bakımından çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerjiye geçişin sağlanması konuları ele alındı, ayrıca elektrik piyasasının düzenlenmesi konusunda AB Komisyonu'nu da yetkilendirdik'' dedi.