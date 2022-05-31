Suriyeli muhaliflerden operasyona destek: Binlerce savaşçımız var!

HEDEF TEL RIFAT VE AYN EL-ARAB

Suriye Milli Ordusu'ndan yetkililer bu operasyonun iki bölgeye odaklanacağını da öne sürdü. Reuters, yetkililerin açıklamalarını paylaşarak, "Türkiye'nin iki hedefi var, Tel Rıfat ve Ayn el-Arab. Bu bölgelerin alınması Cerablus ve Tel Abyad'a bağlantı sağlar" yorumunu yaptı.