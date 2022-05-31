Suriyeli muhaliflerden operasyona destek: Binlerce savaşçımız var!

Erdoğan'ın harekât açıklamaları sonrasında Suriye'deki muhalif gruplar, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Muhalif grupların temsilcileri Türkiye'nin askeri operasyonuna katılmaya hazır olduklarını dile getirdi. Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) Yüzbaşı Abdülselam Abdülrezak, bölgedeki birliklere talimat verildiğini açıkladı. Yüzbaşı Abdülrezak "Hazır olmamız bir ya da iki gün sürer. Türk ordusunun yanına katılacak binlerce savaşçımız var" dedi.
HEDEF TEL RIFAT VE AYN EL-ARAB
Suriye Milli Ordusu'ndan yetkililer bu operasyonun iki bölgeye odaklanacağını da öne sürdü. Reuters, yetkililerin açıklamalarını paylaşarak, "Türkiye'nin iki hedefi var, Tel Rıfat ve Ayn el-Arab. Bu bölgelerin alınması Cerablus ve Tel Abyad'a bağlantı sağlar" yorumunu yaptı.