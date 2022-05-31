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    • Dünya
    • 31.05.2022 09:58
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    • 31.05.2022 10:13
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    Rusya, Ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmayan Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

    Son dakika haberi... Rus enerji şirketi Gazprom, Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi. Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan ve Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaştı.

    Rusya Hollanda’ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

    Son dakika... Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Hollandalı doğal gaz şirketi GasTerra'nın, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadığı belirtildi.

    Rus gazı için ödemelerin 1 Nisan itibarıyla rubleyle yapılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu ödemeyi yapmayan Hollanda'ya gaz sevkiyatının bugün tümüyle durdurulduğu kaydedildi.

    GasTerra'dan dün yapılan açıklamada, Gazprom tarafından, 31 Mayıs ve mevcut kontrat tarihinin bittiği 1 Ekim arasında tedarikin durdurulmasının 2 milyar metreküplük doğal gazın alınmayacağı anlamına geldiği ifade edilmişti.

        Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan ve Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

        AB ÜLKELERİ, RUSYA'DAN ALINAN PETROLÜ YÜZDE 90 AZALTACAK
        Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaştı.

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesinde, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya petrol yaptırımı uygulama konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

        Von der Leyen, sosyal medyadaki açıklamasında, "Bu anlaşma Rusya'dan AB'ye petrol ithalatını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltacak." ifadesini kullandı.

        AB Konseyi Başkanı Charles Michel de yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, miktar konusunda farklı bir oran vererek Rusya'dan petrol ithalatının üçte iki azalacağını belirtti.

        Rusya'nın savaş için kullandığı "ciddi gelir kaynağının" azalacağını kaydeden Michel, bu ülkeye baskıyı sürdüreceklerini vurguladı.

        SBERBANK SWIFT'TEN ÇIKARILIYOR
        Michel, ayrıca bu gece AB liderlerinin uzlaştığı 6. yaptırım paketinde Rusya'nın en büyük bankalarından Sberbank'ın para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılmasının ve Rusya devlet televizyonlarının yasaklanmasının da bulunduğunu bildirdi.

        AB ülkeleri, yaptırım paketinin dışında Ukrayna'nın likidite ihtiyacının G7 ülkeleriyle birlikte karşılanması için de anlaşmaya vardı.

        Michel, AB'nin bu amaçla Ukrayna'ya 9 milyar avro hibe etmeye hazır olduğunu ve Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyeceklerini belirtti.

        MACARİSTAN KARŞI ÇIKIYORDU
        AB Komisyonunun yaklaşık bir ay önce hazırladığı teklifte Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

        Macaristan başta olmak üzere bazı üye ülkeler petrol ithalatı yasağına karşı çıkıyordu. Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanındı.

        Buna rağmen Macaristan enerji arz güvenliği tamamen sağlanana kadar ithalatın tamamen kesilmesine karşı çıkıyordu.

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugünkü AB Liderler Zirvesine girişinde, AB Komisyonunun kendilerine danışmadan teklif hazırladığını ve "sorumsuzca davrandığını" söylemişti.

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