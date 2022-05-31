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    • Dünya
    • 31.05.2022 23:02
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    • 31.05.2022 23:02
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    Kamerun’da Boko Haram saldırısında 7 kişi öldü

    Kamerun’un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 7 kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

    AA
    Boko Haram yine saldırdı! 7 ölü

    Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyelerinin Uzak-Kuzey bölgesinin Mayo-Tsanaga şehrine bağlı Hitaoua köyünde bulunan askeri karakola saldırısında 3 asker ve 4 sivil hayatını kaybetti.

    Teröristler karakoldaki askeri malzemeleri alarak bölgeden uzaklaştı.

    Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

    Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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    Haberler Dünya Kamerun’da Boko Haram saldırısında 7 kişi öldü
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