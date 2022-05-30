Papa'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Ukrayna'daki savaşa çözüm bulma çabalarını takdirle karşılıyor

Kabul sırasında, Ukrayna Lideri Vladimir Zelenski ve Rusya Lideri Vladimir Putin ile defalarca görüşen Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırma çabalarının halen devam ettiğine dikkati çektiğini ifade eden büyükelçi Göktaş şu ifadeleri kullandı: Türkiye'nin diplomatik girişimleri ve insani yardımları hakkında Papa'yı bilgilendirme imkanı da buldum. Türkiye olarak temennimiz, daha fazla kan dökülmeden kalıcı bir ateşkes sağlanarak tarafların müzakere masasına oturmalarıdır. Barışın tesisine yönelik tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Bu çerçevede, Papa'nın taraflara barış çağrıları Türkiye tarafından da önemsenmektedir. Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırmaya yönelik girişimlerini yakinen takip eden Papa'nın da ülkemizle aynı hassasiyetleri paylaştığını müşahede etmekten büyük mutluluk duydum.