Papa'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Ukrayna'daki savaşa çözüm bulma çabalarını takdirle karşılıyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya arasında uzlaşı sağlamaya yönelik çabalarını övdü.
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, önceki gün Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda Papa tarafından kabulüne ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Göktaş, "Papa Francis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşılıyor. Çözümün yolu savaştan değil, diplomasi ve müzakerelerden geçiyor. Ateşkesin sağlanması, masaya oturulması bu sayede mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.