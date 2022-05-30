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    • Dünya
    • 31.05.2022 01:16
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    • 31.05.2022 01:50
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    Avrupa, Rusya ile göbek bağını kesiyor! İthal edilen petrol miktarının yüzde 90 azaltılmasına karar verildi

    Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ithalat yasağı konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Buna göre söz konusu ülkeler yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılması konusunda el sıkıştı.

    Avrupa Rusya ile bağını kesiyor! Flaş petrol kararı

    Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaştı.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesinde, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya petrol yaptırımı uygulama konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

    Von der Leyen, sosyal medyadaki açıklamasında, "Bu anlaşma Rusya'dan AB'ye petrol ithalatını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltacak." ifadesini kullandı.

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel de yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, miktar konusunda farklı bir oran vererek Rusya'dan petrol ithalatının üçte iki azalacağını belirtti.

    Rusya'nın savaş için kullandığı "ciddi gelir kaynağının" azalacağını kaydeden Michel, bu ülkeye baskıyı sürdüreceklerini vurguladı.

    SBERBANK SWIFT'TEN ÇIKARILIYOR
    Michel, ayrıca bu gece AB liderlerinin uzlaştığı 6. yaptırım paketinde Rusya'nın en büyük bankalarından Sberbank'ın para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılmasının ve Rusya devlet televizyonlarının yasaklanmasının da bulunduğunu bildirdi.

    AB ülkeleri, yaptırım paketinin dışında Ukrayna'nın likidite ihtiyacının G7 ülkeleriyle birlikte karşılanması için de anlaşmaya vardı.

    Michel, AB'nin bu amaçla Ukrayna'ya 9 milyar avro hibe etmeye hazır olduğunu ve Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyeceklerini belirtti.



    MACARİSTAN KARŞI ÇIKIYORDU
    AB Komisyonunun yaklaşık bir ay önce hazırladığı teklifte Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

    Macaristan başta olmak üzere bazı üye ülkeler petrol ithalatı yasağına karşı çıkıyordu. Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanındı.

    Buna rağmen Macaristan enerji arz güvenliği tamamen sağlanana kadar ithalatın tamamen kesilmesine karşı çıkıyordu.

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugünkü AB Liderler Zirvesine girişinde, AB Komisyonunun kendilerine danışmadan teklif hazırladığını ve "sorumsuzca davrandığını" söylemişti.



        RUSYA HOLLANDA'YA GAZ AKIŞINI KESİYOR
        Rusya, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya yarından itibaren gaz akışını keseceğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'dan gaz alan ülkelerin ödemelerini Rus para birimi ruble ile yapmasına karar verilmişti. Bu karara uymayan bazı ülkelere Rusya tarafından gaz sevkiyatı durdurulurken, söz konusu ülkeler arasına Hollanda da eklendi.

        Rus petrol şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz ödemelerini ruble ile yapmaya karşı çıkan Hollanda'ya gaz sevkiyatının durdurulacağı belirtilerek, "30 Mayıs (Sözleşmede belirtilen son ödeme tarihi) itibarıyla Gazprom Export, nisan ayı gaz tedarikine dair GasTerra'dan (Hollanda petrol şirketi) ödeme almamıştır. Bu bağlamda 31 Mayıs 2022'den itibaren Rusya Devlet Başkanı'nın imzaladığı kararname doğrultusunda ödeme yapılana kadar GasTerra'ya gaz sevkiyatı durdurulmuştur" denildi.

        GasTerra'nın Rus petrol şirketi Gazprom'a ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e kadar Hollanda'ya ulaştırılması gereken 2 milyar metreküplük doğalgaz sevkiyatı resmen durdurulurken, Danimarka'nın da Rusya'ya ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle bu ülkeye de gaz sevkiyatının durdurulabileceği öğrenildi.

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