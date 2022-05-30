ABD'de yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama sebep oldu: 16 yaralı

SİLAHLI SALDIRI İDDİASI YALANLANDI

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırgan hakkında çıkan dedikodu yalanlandı. Seyirciler arasında çıkan kavganın bazı seyirciler tarafından silahlı saldırı sanıldığı ve izdihamın bunun ardından yaşandığı ifade edildi.