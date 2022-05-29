90 dakika öğrencilere kurşun sıkan caninin üzerinden çıkan silahlar şaşırttı





Teksas Kamu Güvenliği Direktörü Steven McCraw, polisin okula ulaştıktan sonra içeri girmek için taktik timlerini beklemesinin hatalı bir karar olduğunu anlattı. "İşe yarayacağını düşünsem özür dilerdim" diyerek hatayı telafi etmeye çalıştı. McCraw ayrıca saldırı boyunca öğretmenlerin ve çocukların defalarca 911'i arayıp yardım istediğini, aralarından bir öğrencinin, "Lütfen polisi şimdi gönderin" diye yalvardığını aktardı. Öldürülen saldırganın üzerinden iki otomatik silah, 60 şarjör ve 1657 mermi çıktığı anlaşıldı.