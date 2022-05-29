90 dakika öğrencilere kurşun sıkan caninin üzerinden çıkan silahlar şaşırttı

ABD Teksas'da Salvador Ramos (18), Uvalde kentindeki Robb İlkokulu'na bir tabanca ve bir AR-15 tüfekle baskın yaptı. 19 öğrenci ve 2 öğretmenin canını aldı. Okulda tam 1.5 saat kaldı. Ekipler, bu süre içinde saldırganı yakalayamadı. Olayda ihmal olduğu iddiası ortaya atıldı.
Teksas Kamu Güvenliği Direktörü Steven McCraw, polisin okula ulaştıktan sonra içeri girmek için taktik timlerini beklemesinin hatalı bir karar olduğunu anlattı. "İşe yarayacağını düşünsem özür dilerdim" diyerek hatayı telafi etmeye çalıştı. McCraw ayrıca saldırı boyunca öğretmenlerin ve çocukların defalarca 911'i arayıp yardım istediğini, aralarından bir öğrencinin, "Lütfen polisi şimdi gönderin" diye yalvardığını aktardı. Öldürülen saldırganın üzerinden iki otomatik silah, 60 şarjör ve 1657 mermi çıktığı anlaşıldı.
TRUMP TAVIR!
ABD eski Başkanı Donald Trump, Ulusal Tüfek Derneği (NRA) fuarında yaptığı konuşmada, silah lobisini destekledi. ABD Başkanı Joe Biden'i hedef alarak, "Silahları yasaklamakla bu olayların önüne geçemezsiniz" dedi.