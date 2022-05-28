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    • Dünya
    • 28.05.2022 11:33
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    • 28.05.2022 11:33
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    Son dakika: İran'da bir suikast daha! Binbaşı Abbas Rah Encam aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde Binbaşı Abbas Rah Encam aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

    İran’ı sarsan suikast! Aracında sıktılar

    İran devlet televizyonuna göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, dün gece Binbaşı Abbas Rah Encam adlı binbaşının aracına İranşehr-Delgan yolu üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını bildirdi.

    Saldırıda İranlı binbaşının hayatını kaybettiğini, araçta bulunan eşinin de yaralandığını aktaran Tahiri, olay sonrasında kaçan saldırganlar için özel ekiplerce yakalama çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

    Tahiri, olayla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra verileceğini kaydetti.

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    Haberler Dünya Son dakika: İran'da bir suikast daha! Binbaşı Abbas Rah Encam aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti
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