'Kocanı Nasıl Öldürürsün'ün yazarı Crampton Brophy kocasını öldürdü!

ABD'de yaşayan 71 yaşındaki aşk romanı yazarı Nancy Crampton Brophy ve 63 yaşındaki Daniel Brophy dışarıdan bakıldığında sıradan, mutlu bir çiftti. Usta bir şef ve yemek eğitmeni olan Daniel Brophy'nin 2018 yılında çalıştığı yerde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi ise ilişkinin sonu oldu. Daniel'in öğretmenlik yaptığı aşçılık okulunda güvenlik kamerası olmadığından polisin yürüttüğü soruşturma ilk etapta oldukça zor koşullarda devam etti, ta ki o güne kadar. Yakınlardaki trafik kameraları incelendiğinde polisler ilginç bir detay yakaladı. Cinayetin işlendiği saatlerde Daniel'in eşi Crampton Brophy'ye ait olan otomobil olay yeri civarındaydı.
Milliyet'in haberine göre incelemeler Crampton Brophy üzerine yoğunlaştı ve sonunda da 71 yaşındaki kadının kocasını iş yerine kadar takip edip tabancayla vurarak öldürdüğü tespit edildi. Kadının kocasını vurmadan bir süre önce de internetten takip ve tespit edilmesi çok zor olan hayalet silah seti satın aldığı ortaya çıktı.
ŞOK DETAY: YILLAR ÖNCE KİTABINI YAZMIŞ
2018'den beri tutuklu bulunan 'Kocanı Nasıl Öldürürsün' adlı yazının ve 'Yanlış Koca' adlı kitabın yazarı Nancy Crampton Brophy'nin ABD'de büyük yankı uyandıran davası ise geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. 12 kişilik jüri heyeti Crampton'yi kocası Daniel Brophy'nin ölümünde ikinci derece cinayetten suçlu buldu. Kararın açıklanmasının ardından Daniel Brophy'nin annesi Karen Brophy, adaletin yerini bulduğunu ve iyi hissettiğini söyledi. Anne Brophy, "Her şey eskisi gibi olduğu için çok ama çok minnettarım. Uzun bir 3,5 yıl oldu" dedi.