'Kocanı Nasıl Öldürürsün'ün yazarı Crampton Brophy kocasını öldürdü!

Mahkemenin dinlediği isimler arasında Daniel'in aile üyeleri, annesi ve önceki evliliğinden olan oğlu da bulunuyor. Daniel oğlu Nathaniel Stillwater, "Hepimiz bu kaybın yasını tutmaya başlamak için neredeyse 4 yıldır bekliyoruz" şeklinde konuştu ve "Bu sonuç bizim için çok önemli ve anlamlı oldu. Artık babamı her zaman hatırlayabiliriz ve rahat şekilde onun yasını tutmaya başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Mahkemede Crampton Brophy'nin 2011 yılında yayınladığı 'Kocanı Nasıl Öldürürsün' başlıklı yazısı ise jüri heyetinin uzun süre üzerinde durduğu detaylardan biri oldu. Crampton Brophy 2011 yılında yayınladığı yazıda, "İnsanların ölmesini dilemek, onları gerçekten öldürmekten daha kolay. Duvarlarıma sıçrayan kan ve beyin için endişelenmek istemiyorum ama cinayet hakkında bildiğim tek şey yeteri kadar tahrik edildiğinde her insanın içinde cinayet işleyecek birinin olduğu" ifadelerini kullandı. Davaya bakan hakim ise yazarın bu yazısının yıllar önce kaleme alınmış olduğunu gerekçe göstererek metinde geçen ifadelerin kanıt olarak kullanılmayacağına karar verdi.