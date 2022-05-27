Son dakika: Zelenski: Rusya, Harkiv’i yeniden bombaladı

Letonya parlamentosuna ve halkına seslendiğini ifade eden Zelenski, savunma da dahil olmak üzere Ukrayna'nın aldığı yardımlar için teşekkürlerini dile getirdiğini belirtti ve "Dünyadaki herkes ortak özgürlüğümüzü savunmak için Letonya ve tereddüt etmeyen diğer ortaklar gibi aynı kararlılığa sahip olsaydı, Rus devletinin Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve dünyaya yaptığı hiçbir kötülük olmazdı" dedi.