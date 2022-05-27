Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.05.2022 22:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2022 22:13
    ABONE OL

    Rusya'dan Türkiye'nin sınır güvenliğine destek! Türkiye, Suriye'de olanlara kayıtsız kalamaz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Kabine toplantısında söylediği 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerinin ardından gözler MGK'dan çıkacak karar çevrilmişti. MGK'dan çıkan kararda ise operasyon sinyali yapıldı. Yaşananların ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını belirtti.

    Rusya’dan Türkiye’nin sınır güvenliğine destek

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını belirtti.

    Lavrov, Rus yayın organı Russia Today'in (RT) Arapça sitesinde yer alan röportajında, Rusya'nın Suriye'deki varlığına ilişkin açıklama yaptı.

    Suriye'deki Rus güçlerine ilişkin konuşan Lavrov, "Biz Suriye'de ülkenin resmi devlet başkanının ve meşru hükümetinin talebi üzerine buluyoruz. Biz orada BM'nin sözleşmelerine uygun olarak bulunuyoruz ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararını uyguluyoruz. Buna devam edeceğiz ve Suriye yönetiminin Suriye topraklarının tamamını geri alma çabalarına destek olacağız." dedi.

    ABD ASKERLERİ İŞGAL EDİYOR
    Suriye'de çeşitli ülkelerin güçleri olduğuna işaret eden Lavrov, "Hâlâ kimsenin oraya çağırmadığı ülkelerin ordularının birlikleri var orada. ABD askerleri, hâlâ Fırat Nehri'nin doğu yakasının büyük bölümünü işgal ediyor. Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar, bölünmeyi destekliyorlar ve bölgedeki Iraklı Kürtlerin bir kısmının duygularını kullanıyorlar. Bu şekilde Iraklı ve Suriyeli Kürtleri birleştiren yapıda sorunlara yol açıyorlar." diye konuştu.

        TÜRKİYE'YE DESTEK MESAJI
        Tüm bu durumun bölgede gerginliğe neden olduğunu söyleyen Lavrov, "Türkiye, tabii bunlara kayıtsız kalamaz. Bu sorunların Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Rusya Dışişleri Bakanı, "Kürtlerle de görüşüyoruz. Onları ABD'nin bir vaatte bulunup nasıl onu yerine getirmediğini daha dikkatle görmeye davet ediyoruz. Uluslararası meşruiyeti bir kenara bırakın pragmatik temellere göre de Şam'la ciddi bir diyaloğa girmek ve birlik içindeki bir devlette yaşamı düzenlemek için anlaşma yapmak en iyisi." değerlendirmesinde bulundu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rusya’dan Türkiye’nin sınır güvenliğine destek
        Haberler Dünya Rusya'dan Türkiye'nin sınır güvenliğine destek! Türkiye, Suriye'de olanlara kayıtsız kalamaz
            SON DAKİKA