Rusya'dan Türkiye'nin sınır güvenliğine destek! Türkiye, Suriye'de olanlara kayıtsız kalamaz

Rusya Dışişleri Bakanı, "Kürtlerle de görüşüyoruz. Onları ABD'nin bir vaatte bulunup nasıl onu yerine getirmediğini daha dikkatle görmeye davet ediyoruz. Uluslararası meşruiyeti bir kenara bırakın pragmatik temellere göre de Şam'la ciddi bir diyaloğa girmek ve birlik içindeki bir devlette yaşamı düzenlemek için anlaşma yapmak en iyisi." değerlendirmesinde bulundu.