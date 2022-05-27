Kuzey Kore'de koronavirüs vaka sayısı 3 milyonu geçti! Halk Kim Jong-un'un 'ölümsüz aşk iksiri'ni konuşuyor

VAKA SAYISI 3.2 MİLYONU AŞTI, 69 KİŞİ ÖLDÜ

Pandemi başladığında kapılarını kapatarak salgından korunmaya çalışan Kuzey Kore, ilk Kovid vakasını 12 Mayıs'ta doğruladı. İlk vakanın açıklanmasının üzerinden daha bir ay geçmeden ülkede vaka sayısı 3,2 milyonu aştı ve 69 kişi hayatını kaybetti.

UZMANLAR ENDİŞELİ, KUZEY KORE 'KONTROL ALTINDA' DİYOR

Uzmanlar ülkenin neredeyse tamamının aşısız olması nedeni ile salgının bir felakete dönüşeceğinden endişe ediyorlar ancak Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) geçtiğimiz günlerde hastalığın kontrol altında olduğunu iddia etti.

KCNA açıklamasında "Üst düzey acil salgın önleme sisteminin etkinleştirilmesinden birkaç gün sonra, ülke çapında hastalık ve ölüm oranları büyük ölçüde azaldı ve iyileşen kişi sayısı arttı. Bu da pandemik hastalığın yayılmasını etkili bir şekilde engelleme ve salgını kontrol etme ile istikrarın sağlanmasıyla sonuçlandı" ifadelerine yer verdi.