Kuzey Kore'de koronavirüs vaka sayısı 3 milyonu geçti! Halk Kim Jong-un'un 'ölümsüz aşk iksiri'ni konuşuyor

Vaka sayısının 3 milyonu aştığı Kuzey Kore'de Aşı programı nihayet başladı. Radio Free Asia (RFA) aşıların şimdiye kadar yalnızca ulusal inşaat projelerinde çalışan askerler için ayrıldığını belirtti.
RFA'ya konuşan iki isimsiz kaynak aşı kampanyasının bölgede gezen propaganda araçlarının hoparlörlerinden 'Kim'den zarif bir hediye' duyurusuyla başlatıldığını söyledi.
KIM JONG UN'UN ÖLÜMSÜZ AŞK İKSİRİ
Propaganda araçları siyasi mesajlar da verdikleri yayınlarında yapılacak Kovid aşısını 'Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri' olarak tanımladılar.
RFA'ya konuşan bir başka kaynak yayın araçlarının 'Ölümsüz Aşk İksiri'ni hazırlayanlara övgüler yağdırdığını belirtti.
ÇİN'DEN GELDİ AMA TÜRÜ BİLİNMİYOR
ABD tarafından finanse edilen kar amacı gütmeyen medya kuruluşuna konuşan hükümet yetkilisi de bilgiyi doğrulayarak aşıların ülkede 'majestelerinden gelen bir sevgi aşısı' olarak isimlendirildiğini söyledi.
Hükümet yetkilisi yapılan aşıların Çin'den geldiğini açıkladı ama türünün ne olduğunu belirtmedi.