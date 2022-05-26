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    • Dünya
    • 26.05.2022 15:22
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    • 26.05.2022 15:26
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    Putin'den Batı'ya 'teknoloji' mesajı: Rusya gibi bir ülkeyi kimse kopartamaz

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rusya’yı izole etmeye çalıştığını belirterek, "Gelişmiş ekonomilerdeki önemli teknolojik avantajların farkındayız. Bizi bundan mahrum bırakmak istiyorlar ancak günümüz dünyasında bu imkansız." ifadelerini kullandı.

    Putin’den Batı’ya ’teknoloji’ mesajı

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası başta ABD ve Batı'nın yaptırım borbardımanına uğrayan Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya teknoloji mesajı verdi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde yapılacak 1. Avrasya Ekonomik Forumu'na çevrim içi katılarak yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Uluslararası finanstaki kuralların çiğnenmesinin zararlı bir tutum olduğuna işaret eden Putin, "Ticaret ve finanstaki kuralların ihlalinden herhangi iyi bir sonuç çıkamaz. Başkalarının malvarlıklarının çalınması, özellikle de bu işle uğraşanlar olmak üzere hiç kimseye fayda getirmez." diye konuştu.

    Sadece Rusya ve Çin değil, çok sayıda ülkenin bağımsız politikalar sürdürmek istediğini ifade eden Putin, "Giderek daha fazla ülke bağımsız bir politika gütmek istiyor ve hiçbir dünya jandarması bu küresel ve doğal süreci önleyemez." dedi.

    RUSYA'YI KİMSE KOPARTAMAZ
    Putin, gelişmiş ülkelerdeki teknolojik avantajların farkında olduklarını belirterek, "Bizi bundan mahrum bırakmak istiyorlar ancak günümüz dünyasında bu imkansız. Aramıza bir duvar dikmediğimiz sürece Rusya gibi bir ülkeyi kimse kopartamaz." ifadelerini kullandı.

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