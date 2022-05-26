NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten İsveç ve Finlandiya konusunda Türkiye'nin tutumuna destek

"Hiç kimse Türkiye kadar terör saldırından acı çekmemiştir." diyen Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefiktir ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bunun ele alınması, sorunun çözülmesi gerekir. Bu, her zaman böyle oldu. İsim sorunundan dolayı Yunanistan'ın vetosuyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO üyesi olması da 10 yıldan fazla sürdü ama çözüldü." şeklinde konuştu.