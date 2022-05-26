Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 26.05.2022 13:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2022 13:50
    ABONE OL

    Kaostan beslenen George Soros'un aklı fikri savaşta! Batı'yı Rusya'ya karşı gazladı...

    Dünyanın birçok ülkesinde iç savaş ve darbeleri organize ettiği bilinen George Soros, Ukrayna'nın Rusya karşı kışkırtılmasının ardından başlayan savaşa ilişkin açıklama yaptı. Kaostan beslenen George Soros, Rusya-Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabileceğini iddia etti. Batı'yı, "Avrupa doğru yönde ilerliyor. Ukrayna'nın işgaline tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir hızla birlik içinde ve kuvvetle yanıt verdi" ifadeleriyle gazlayan Soros yaşanan krizden memnun olduğunu da adeta itiraf etti.

    takvim.com.tr
    Kaos simsarı sahnede!

    Dünya genelindeki kaos ve darbelerin organizatörü George Soros, Ukrayna'nın Rusya karşı kışkırtılmasının ardından başlayan savaşa ilişkin felaket tellallığı yaparak yeni bir karışıklığın mesajını verdi.

    Davos Zirvesi'nde Dünya Ekonomik Forumu'nun akşam yemeğinde konuşan Soros, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Çinping'i hedef alarak otokratik rejimin yükselişte, açık toplumların ise kuşatma altında olduğunu söyledi.

    Soros, 'ekonomik çöküşün' yakın olduğunu iddia etti.

    3. DÜNYA SAVAŞININ BAŞLANGICI
    Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Soros, "Ukrayna'da yaşanan savaş 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir ve medeniyetimiz bundan sağ çıkmayabilir" dedi. Krizi körükleyecek sözlerini sürdüren Soros, "Medeniyetimizi korumanın en iyi ve belki de tek yolu, Putin'i bir an önce devirmek." şeklinde konuştu.

    BATI'YI RUSYA'YA KARŞI GAZLADI
    Ayrıca Soros, Ukrayna'da yaşanan savaşın birden bire gerçekleşmediğini, dünyada oluşan sistemin bir birikimi olduğunu dile getirdi.

    Batı'yı Rusya'ya karşı gazlayan Kaos simsarı, "Detayları çözmesi uzun zaman alacak ama Avrupa doğru yönde ilerliyor. Ukrayna'nın işgaline tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir hızla birlik içinde ve kuvvetle yanıt verdi" sözlerine yer verdi.

    Angela Merkel'e atıfta bulunan Soros, "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in izlediği merkantilist politiklar sebebiyle Avrupa'nın Rus fosil yakıt bağımlılığı gereğinden çok fazla. Rusya ile doğal gaz tedariki konusunda özel bir anlaşma yapıldı ve Çin'in Almanya'nın en büyük ihracat pazarı haline getirdi. Alman ekonomisi yeniden yönlendiriliyor, ancak bu uzun bir zaman alacak" dedi.

    Soros, "Putin sıkışmış durumda. Doğalgazla bir şeyler yapması gerekiyor. Avrupalılar sandıklarından çok daha güçlü bir konumdalar" ifadeleriyle Rusya'ya ve Putin'e karşı hamle yapılmasını belirterek yeni kaoslar

    KİMDİR BU SOROS?
    George Soros, 91 yaşında bir Macar Yahudisi. Türkiye, adını Gezi Parkı olaylarında duydu.

    Soros, her ne kadar iş insanı olarak bilinse de adı hep iç savaş ve darbe organizasyonları ile anılıyor. Kurduğu "Açık Toplum Vakfı" 120'nin üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.

    Bir isyan mühendisi: George Soros!

    Vakıf bir sivil toplum kuruluşu gibi görünüyor, ancak çok sayıda ülkede darbelerden, rejim değişikliklerine kadar birçok olayın içinde yer almakla suçlanıyor.

    DOĞU AVRUPA'YA SIRA DIŞI YARDIMLAR
    Soros, komünizmin çökmesinin ardından faaliyetlerini ağırlıklı olarak Doğu Avrupa ülkelerinde yoğunlaştırdı. Bu bölgedeki ülkelere yaptığı bağışlar Birleşmiş Milletler'in yardımlarının önüne geçti.

    Kavala'cı 10 büyükelçinin arkasındaki güç…

    Doğu Avrupa'da yapılan devrimlere finansman sağladığı, Soros hakkındaki en çok dile getirilen iddia.

        SOROS SUÇLAMALARIN ODAĞINDA
        Soros, Rusya'da da suçlamaların odağında. Moskova, 2015 yılında Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın bütün faaliyetlerini sonlandırdı. Gerekçe, "anayasal sistemin temeline ve devletin güvenliğine tehdit oluşturmak."

        Doğduğu ülke Macaristan da Soros'a karşı önlem alan ülkeler arasında. Macar hükümeti Soros'un kurucusu olduğu vakıf ve diğer yurt dışı bağlantılı sivil kuruluşların faaliyetlerini sınırlamak için "Soros'u durdur" adı verilen bir yasa çıkardı.

        YARDIM FAALİYETLERİ HEP KUŞKUYLA KARŞILANDI
        İngiltere'de ise Soros'a şüphe ile bakılıyor. 1992 yılında adı sterlin spekülasyonuna karışan Soros, İngiliz basını tarafından "İngiltere'nin iç işlerine karışmak için gizli planlar devreye koymakla" itham edilmişti.

        Soros'un sivil toplum kuruluşları eliyle yürüttüğü yardım faaliyetleri hep kuşkuyla karşılandı.

        Yardımların, ülkelerin sosyo-politik sistemine müdahale edebilmek için kullanıldığı iddia edildi. Soros için "Amerikan dış politikasının aracı" yakıştırması da yapılıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’nin tutumuna destek
        Haberler Dünya Kaostan beslenen George Soros'un aklı fikri savaşta! Batı'yı Rusya'ya karşı gazladı...
            SON DAKİKA