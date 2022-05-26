Kaostan beslenen George Soros'un aklı fikri savaşta! Batı'yı Rusya'ya karşı gazladı...

BATI'YI RUSYA'YA KARŞI GAZLADI

Ayrıca Soros, Ukrayna'da yaşanan savaşın birden bire gerçekleşmediğini, dünyada oluşan sistemin bir birikimi olduğunu dile getirdi.

Batı'yı Rusya'ya karşı gazlayan Kaos simsarı, "Detayları çözmesi uzun zaman alacak ama Avrupa doğru yönde ilerliyor. Ukrayna'nın işgaline tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir hızla birlik içinde ve kuvvetle yanıt verdi" sözlerine yer verdi.

Angela Merkel'e atıfta bulunan Soros, "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in izlediği merkantilist politiklar sebebiyle Avrupa'nın Rus fosil yakıt bağımlılığı gereğinden çok fazla. Rusya ile doğal gaz tedariki konusunda özel bir anlaşma yapıldı ve Çin'in Almanya'nın en büyük ihracat pazarı haline getirdi. Alman ekonomisi yeniden yönlendiriliyor, ancak bu uzun bir zaman alacak" dedi.

Soros, "Putin sıkışmış durumda. Doğalgazla bir şeyler yapması gerekiyor. Avrupalılar sandıklarından çok daha güçlü bir konumdalar" ifadeleriyle Rusya'ya ve Putin'e karşı hamle yapılmasını belirterek yeni kaoslar

KİMDİR BU SOROS?

George Soros, 91 yaşında bir Macar Yahudisi. Türkiye, adını Gezi Parkı olaylarında duydu.

Soros, her ne kadar iş insanı olarak bilinse de adı hep iç savaş ve darbe organizasyonları ile anılıyor. Kurduğu "Açık Toplum Vakfı" 120'nin üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.

Vakıf bir sivil toplum kuruluşu gibi görünüyor, ancak çok sayıda ülkede darbelerden, rejim değişikliklerine kadar birçok olayın içinde yer almakla suçlanıyor.