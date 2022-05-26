BBC'den ortalığı karıştıran KJ... Manchester United taraftarı ayağa kalktı

BBC DE ÖZÜR DİLEDİ

BBC de yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, "Test amaçlı kj eğitimi sırasında, birkaç saniyeliğine canlı yayınımızda teknik bir aksaklık oldu. Bunun için çok özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

Haber spikeri Mcveigh ise hatanın bir çalışanın KJ'yi kullanmayı öğrenirken yapıldığını ileri sürdü.

Mcveigh, "Biraz önce bazılarınız Manchester United hakkında yorum yapan haberlerde ekranın alt kısmındaki şeritte oldukça sıra dışı bir şey fark etmiş olabilirsiniz ve umarım Manchester United bu duruma gücenmemiştir. Bir çalışanımız KJ'yi nasıl kullanacağını ve kayan metni nasıl koyacağını öğrenmek için eğitim alıyordu. Ciddi olmayan rastgele şeyler yazdıkları sırada böyle bir hata yaşandı. Bunu görüp gücendiyseniz Manchester United taraftarından özür dilerim. Ancak bu durum tamamen bir hata ve ekranda çıkması amaçlanmamıştı" ifadelerini kullandı.