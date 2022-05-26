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    • Dünya
    • 26.05.2022 11:14
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    • 26.05.2022 11:16
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    BBC'den ortalığı karıştıran KJ... Manchester United taraftarı ayağa kalktı

    İngiliz merkezli yayın organı BBC ortalığı karıştıran bir KJ'ye imza attı. BBC'de, haber spikerinin haberleri sunduğu esnada ekranın altında bulunan ‘Manchester United çöptür’ 'KJ'si büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından konuyla ilgili BBC tarafından yapılan açıklamada, hatanın sistemi yeni öğrenen biri tarafından 'yanlışlıkla' yapıldığı iddia edildi.

    BBC’den ortalığı karıştıran KJ

    İngiliz merkezli yayın organı BBC dünyanın gündemine oturan bir KJ'ye imza attı.

    "MANCHESTER UNİTED ÇÖPTÜR"
    Spiker Annita Mcveigh'in sunduğu sabah programında bir anda ekranda 'Manchester United çöptür' yazısı belirdi.

    BBC'YE TEPKİ YAĞDI
    KJ'yi fark eden spiker, olayın ardından izleyicilerden özür dilerken sosyal medyadan kanala tepki yağdı.

    BBC DE ÖZÜR DİLEDİ
    BBC de yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, "Test amaçlı kj eğitimi sırasında, birkaç saniyeliğine canlı yayınımızda teknik bir aksaklık oldu. Bunun için çok özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

    Haber spikeri Mcveigh ise hatanın bir çalışanın KJ'yi kullanmayı öğrenirken yapıldığını ileri sürdü.

    Mcveigh, "Biraz önce bazılarınız Manchester United hakkında yorum yapan haberlerde ekranın alt kısmındaki şeritte oldukça sıra dışı bir şey fark etmiş olabilirsiniz ve umarım Manchester United bu duruma gücenmemiştir. Bir çalışanımız KJ'yi nasıl kullanacağını ve kayan metni nasıl koyacağını öğrenmek için eğitim alıyordu. Ciddi olmayan rastgele şeyler yazdıkları sırada böyle bir hata yaşandı. Bunu görüp gücendiyseniz Manchester United taraftarından özür dilerim. Ancak bu durum tamamen bir hata ve ekranda çıkması amaçlanmamıştı" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Dünya BBC'den ortalığı karıştıran KJ... Manchester United taraftarı ayağa kalktı
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