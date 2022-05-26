ABD'de tarihin en büyük çocuk katliamı gerçekleştirildi! 21 kişi öldürüldü

ABD, önceki gün, tarihin en büyük çocuk katliamı ile sarsıldı. İddiaya göre 18 yaşındaki Salvador Ramos, büyükannesi ile evde dersleri kötü olduğu için tartıştı. Daha önce sosyal medyadan görüntülerini paylaştığı silahını ateşleyip yaşlı kadını ağır yaraladıktan sonra aracıyla yola çıktı. Teksas'taki Robb İlköğretim Okulu'na gidip elinde silahla bir sınıfa daldı. Kendine engel olmak isteyen öğretmen Eva Mireles'e (44) kurşun yağdırdı. Sonra sınıftaki öğrencileri taradı.
ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Karşısına çıkan bir başka öğretmen Irma Garcia'yı (46) da kurşunladı. Tam o sırada 911'i arayarak saldırıyı haber vermek isteyen 10 yaşındaki Ameria Jo Garza'yı görünce iyice çaldırdı. Çılgınca sağı solu taradı. Feryatlar caddeden duyulurken, dehşet saldırıda yaşları 7 ile 11 arasında olan tam 19 öğrenci ve 2 öğretmeni hayattan kopardı. Güvenlik güçleri okulun etrafını sardığında kaçmaya çalışan saldırgan, sınır devriyeleri tarafından öldürüldü. ABD Başkanı Joe Biden, yas ilan edip korkunç saldırıyı kınadı.
Çoğunluğu göçmen olan 600 öğrencinin eğitim gördüğü ilkokuldaki dehşet, ABD'yi derinden etkiledi. Başkan Biden'in emriyle tüm ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi!