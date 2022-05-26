ABD'de tarihin en büyük çocuk katliamı gerçekleştirildi! 21 kişi öldürüldü

ABD, önceki gün, tarihin en büyük çocuk katliamı ile sarsıldı. İddiaya göre 18 yaşındaki Salvador Ramos, büyükannesi ile evde dersleri kötü olduğu için tartıştı. Daha önce sosyal medyadan görüntülerini paylaştığı silahını ateşleyip yaşlı kadını ağır yaraladıktan sonra aracıyla yola çıktı. Teksas'taki Robb İlköğretim Okulu'na gidip elinde silahla bir sınıfa daldı. Kendine engel olmak isteyen öğretmen Eva Mireles'e (44) kurşun yağdırdı. Sonra sınıftaki öğrencileri taradı.