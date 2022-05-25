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    • Dünya
    • 26.05.2022 00:59
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    • 26.05.2022 01:16
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    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: İstanbul'daki görüşmeler müzakere sürecindeki en yüksek nokta

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 3 ayı aşkın bir süre geride kaldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba devam eden savaşa ve yürütülen müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk teklifinde bulunan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye en başarılısı oldu" dedi ve İstanbul'daki toplantının önemine dikkat çekti.

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    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) basın toplantısı düzenledi.

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    Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk sürecine ilişkin sorulan soru üzerine Kuleba, "Türkiye farklı gerekçelerle arabuluculuk teklifinde bulunan ülkelerden biriydi. Türkiye en başarılısı oldu. Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı da esasen müzakere sürecindeki en yüksek noktaydı." dedi.



    "MÜZAKERE GRUBUNUN EN SON NE ZAMAN TOPLANDIĞINI HATIRLAMIYORUM"
    Kuleba, İstanbul'daki toplantının ardından müzakere sürecinin çöktüğünü belirterek, iki ülke arasında müzakereleri yapan çalışma grubunun en son ne zaman toplandığını bile hatırlamadığını söyledi.

    Rusya'nın sürekli olarak "Ukrayna'nın diplomasiye ihtiyacı yok, Ukrayna bizimle konuşmak istemiyor" şeklinde açıklamalar yaptığını belirten Kuleba, "Fakat bu bir örtbas etme operasyonu." ifadesini kullandı.



    Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı karar imzalamasına da tepki göstererek, "İyi niyetli bir müzakere istiyorsanız böyle şeyler yapmazsınız. Bu kadar basit." ifadesini kullandı.

    "HAYALİMİZ ALMAN LEOPARD TANKLARI"
    Alman bir gazetecinin sorusu üzerine ise Kuleba, savaşı kazanmak için ağır silahlara ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

    Almanya'nın elindeki Marder tipi tank ve Leopard tankların Ukrayna'ya tedarik edilebileceği mesajını veren Kuleba, "Tabii ki hayalimiz Alman Leopard tankları." dedi. Kuleba, şu an için böyle bir ihtimalin uzak olduğunu söyledi.



        Kuleba, her savaşın diplomasi yoluyla sona erdirildiğini, bununla beraber Rusya'nın tankıyla, topuyla ve uçaklarıyla Ukrayna'ya saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.

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