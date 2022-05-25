Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: İstanbul'daki görüşmeler müzakere sürecindeki en yüksek nokta





"MÜZAKERE GRUBUNUN EN SON NE ZAMAN TOPLANDIĞINI HATIRLAMIYORUM"

Kuleba, İstanbul'daki toplantının ardından müzakere sürecinin çöktüğünü belirterek, iki ülke arasında müzakereleri yapan çalışma grubunun en son ne zaman toplandığını bile hatırlamadığını söyledi.

Rusya'nın sürekli olarak "Ukrayna'nın diplomasiye ihtiyacı yok, Ukrayna bizimle konuşmak istemiyor" şeklinde açıklamalar yaptığını belirten Kuleba, "Fakat bu bir örtbas etme operasyonu." ifadesini kullandı.