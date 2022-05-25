Türkiye’nin ilk ticari uydusu Plan-S fırlatıldı

Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan-S, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan SpaceX firmasının Transporter 5 görevi kapsamında Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
Plan-S Üst Yöneticisi Tugay Güzel 2021 yılında planlarından bahsederken, "Falcon 9 roketiyle uydularımız uzaya taşınacak. 9 ayda uydu yapıp, önümüzdeki yıl 3 tane test uydusu fırlatacağız. Kuruluşundan 1 yıl sonra 3 uydu gönderebilen bir şirket yok. Bir uydu gönderebilen bile yok, en hızlısı 2 senede uydu gönderebildi. Sözleşmelerimiz duyulunca dünyanın da ilgisini çektik." ifadelerini kullanmıştı.
Takım uydu konseptine ilişkin de bilgiler veren Güzel, şu değerlendirmelerde bulundu: