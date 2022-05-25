Türkiye’nin ilk ticari uydusu Plan-S fırlatıldı

"Karasal hizmetler için kullanılan yatırım maliyetinin yüzde 10'u gibi bir maliyete uydu takımı kurarak, küresel kapsama yaratabilirsiniz. Elbette bunun için takım uydu üretebilme yetkinliğine sahip olmanız gerekiyor. Bizim kısa vadedeki hedefimiz de bu. Takım uydularımızda ise yaklaşık 200 uyduyla iki nokta arasında haberleşmeyi sağlayabileceğiz. Takım uydu konsepti Türkiye için de ilk olacak. Dünyada bunu yapanlar var ancak bu sektör yatırım maliyeti çok yüksek olan bir sektör. Bizler ise gelişmiş elektronik sistemlerle bunu çok daha maliyet etkin yapıyoruz. Türkiye'den başlayıp öncelikle Orta Asya, Afrika, Orta Doğu'yu hedefleyerek bir IoT servis sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz. Kendi uydularımızı üreterek servis sağlayıcısı olmak istiyoruz.