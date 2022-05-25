Teksas'ta kan donduran saldırıda dikkat çeken detay! Saldırganın mesajları dehşete düşürdü

KAN DONDURAN SÖZLER: KÜÇÜK BİR SIRRIM VAR

İkili arasında bundan sonra gerçekleşen yazışmalar ise tabiri caizse okuyanların kanını dondurdu.

Saldırgan kadına "Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var" diye mesaj attı.

Adı açıklanmayan kadının yanıtı ise "Uyuyor olabilirim çünkü hasta oldum" oldu. Saldırganın salı günü sabah 9:16'daki son mesajı "Havayı çıkarıyorum" oldu.