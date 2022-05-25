Teksas'ta kan donduran saldırıda dikkat çeken detay! Saldırganın mesajları dehşete düşürdü

SALDIRIDAN ÖNCEKİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
Ramos'un saldırıdan önce attığı mesajlara ise İngiliz Daily Mail gazetesi ulaştı. Saldırganın 19 çocuğu öldürmeden saatler önce Instagram'da tanımadığı bir kadına mesajlar attığı ortaya çıktı.
Los Angeles'ta yaşayan kadını silahlı bir fotoğrafına etiketleyen saldırgan mesajında tanımadığı kadına "Seni etiketlediğim için minnettar ol" yazdı.
KAN DONDURAN SÖZLER: KÜÇÜK BİR SIRRIM VAR
İkili arasında bundan sonra gerçekleşen yazışmalar ise tabiri caizse okuyanların kanını dondurdu.
Saldırgan kadına "Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var" diye mesaj attı.
Adı açıklanmayan kadının yanıtı ise "Uyuyor olabilirim çünkü hasta oldum" oldu. Saldırganın salı günü sabah 9:16'daki son mesajı "Havayı çıkarıyorum" oldu.