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    • Dünya
    • 25.05.2022 18:49
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    • 25.05.2022 18:58
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    Fransızlar yine ateşle oynuyor! Türkiye haritasına çatlak koydular

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurmasına Türkiye'den sert tepki gelirken terör örgütü PKK ile olan ilişkileri dikkat çekiyor. Başkan Erdoğan iki ülke için 'terör misafirhanesi' derken ABD ve Avrupa ise mekik diplomasisinde. Fransız dergisi ise NATO gündemine skandal bir kapak yaptı. Fransa merkezli Le Monde dergisinin bu ay çıkarttığı sayısının kapağında NATO gündemi yer aldı. 'NATO nereye kadar? Ne zamana kadar?' başlığı ile çıkan kapakta Türkiye haritasının üstüne çatlak yaptı.

    Fransızlar yine ateşle oynuyor! Türkiye haritasına çatlak koydular

    Fransa'da çıkan Le Monde dergisinin bu ayki sayısında NATO gündemine yer verdi. İsveç ile Finlandiya ışığında Rusya'ya karşı genişlemeye çalışan NATO politikalarının değerlendirildiği sayıda, skandal bir kapak yer aldı.

    TÜRKİYE'YE KALKAN KOYDULAR

    Marvel karakterlerinden olan Kaptan Amerika'nın Avrupa haritasına oturtulduğu kapakta, haritadaki bazı bölgelere çatlak efekti verildi.

    Bu bölgelerden biri ise Türkiye coğrafyası oldu. Türkiye haritasında çatlak efekti olmasının sebebi olarak İsveç ve Finlandiya'ya veto vermesi olarak değerlendirilirken, sosyal medyada tepki topladı.

    ERDOĞAN'DAN NET MESAJ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrının söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'i hedef alarak, "Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" dedi.
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