Fransızlar yine ateşle oynuyor! Türkiye haritasına çatlak koydular

Bu bölgelerden biri ise Türkiye coğrafyası oldu. Türkiye haritasında çatlak efekti olmasının sebebi olarak İsveç ve Finlandiya'ya veto vermesi olarak değerlendirilirken, sosyal medyada tepki topladı.

ERDOĞAN'DAN NET MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrının söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'i hedef alarak, "Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" dedi.