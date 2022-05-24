Son dakika: Almanya’dan maymun çiçeğine karşı 40 bin dozluk aşı tedbiri

Enfekte olan kişiler için 21 günlük karantinanın şimdilik yeterli olacağını söyleyen Lauterbach, "Enfeksiyonlar daha da yayılırsa, bu noktada henüz tavsiye edilmeyen ancak gerekli olabilecek aşılar için hazırlıklı olmak isteyeceğiz" dedi.