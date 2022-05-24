İngiliz güvenlikçiyi ayartan Ukraynalı mülteci kadın eşini elinden aldığı kadını suçladı

Ukrayna'da savaştan kaçan Sofiia Karkadym, İngiltere'de güvenlikçi olan Tony Garnett ve eşi Lorna'nın yanına sığındı. İlk günlerde iyi anlaşan iki kadının arası, bir süre sonra açıldı. İddiaya göre Lorna, misafirini kocasından kıskandı. Bu kıskançlık, ikiliyi birbirine yakınlaştırdı. Şimdi ayarttığı genç adamla başka bir evde yaşayan Sofia, aşk üçgenini anlattı: Tony'yi Lorna'dan almayı hiç düşünmedim ya da planlamadım. Lorna ile çok zaman geçirdim ve ona yardım etmeye çalıştım. Ama o iki yüzlüydü. Sürekli şüpheleri, gerilimi, beni Tony'ye itti. Bu bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı. Yani bu onun hatası. Bana kalırsa, ben gelmeden çok önce ilişkileri bitmişti.