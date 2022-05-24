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    • Dünya
    • 24.05.2022 18:11
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    • 24.05.2022 18:11
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    Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası Ermenistan'da sular durulmuyor! Protestocular Dışişleri Bakanlığını ablukaya aldı

    Karabağ hezimeti sonrası Ermenistan'da sular durulmuyor... Ülkenin başkenti Erivan'da hükümet karşıtı protestocular, Dışişleri Bakanlığı binasını ablukaya aldı.

    Hezimet sonrası Ermenistan’da sular durulmuyor!

    Armenpress sitesinin haberine göre,Ermenistan'da protestocular sabah başkentteki Fransa Meydanı'nda bir araya geldi. Protestocular, muhalefet liderlerinden Ishkhan Saghatelyan öncülüğünde bakanlık önüne yürüdü. Hükümet karşıtı slogan atan protestocular, bakanlık binasını ablukaya alırken tüm giriş ve çıkışları tuttu.

    Muhalif milletvekilleri Saghatelya, Hayk Mamijanyan ve Aram Vardevanyan'ın binaya girip protestocuların mesajını iletmelerinin ardından grup Fransa Meydanı'na geri döndü.

    MUHALİFLER 1 MAYIS'TAN BERİ ERİVAN SOKAKLARINDA
    Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan bu yana Erivan sokaklarında bir araya geliyor.

    Polis, 2-3 Mayıs'taki gösterilerde 426 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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