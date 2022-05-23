ABD duyurdu: Ukrayna - Rusya savaşının dengeleri değişecek! 20 ülke oraya silah yığıyor

Austin ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, 47 ülke askeri ve savunma yetkilileriyle Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katıldı.
İki yetkili sanal ortamda yapılan toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Austin, bir önceki toplantının ardından bu toplantıya Avusturya, Bosna Hersek, Kosova, Kolombiya ve İrlanda'nın da katıldığını söyledi.
Ukrayna'ya yapılacak destek konusunda katılımcı ülkelerin kararlılığına değinen Austin, "Ukrayna'ya ek yardımlar konusunda oldukça memnun edici duyurular da oldu. 20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurdu. Birçok ülke kritik derecede ihtiyaç duyulan top mermisi, kıyı savunma sistemleri, tank ve diğer zırhlı araçlar hibe ediyor." dedi.
Austin, Ukrayna'nın kıyılarını savunması için bu ülkeye Harpoon füzeleri ve lançerlerini vereceğini duyuran Danirmarka'ya ve Ukrayna ordusuna, tank, roket ve helikopter vermeyi taahhüt eden Çekya'ya teşekkür etti.