Son dakika: Bayraktar Akıncı SİHA'lara yeni talip!

TİHA GEÇEN SENE HİZMETE GİRDİ

TB2'lere göre daha gelişmiş özelliklere ve yük taşıma kapasitesine sahip olmasının da etkisiyle taarruzi insansız hava aracı (TİHA) olarak da anılan Bayraktar Akıncı'lar geçen sene hizmete girdi.