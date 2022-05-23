Son dakika: Bayraktar Akıncı SİHA'lara yeni talip!

Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yeni bir talip var. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinden haberler geçen Lübnan merkezli Tactical Report, Suudi Arabistan'ın Bayraktar Akıncı SİHA'sı satın almak için üretici şirket Baykar'la görüşmeye hazırlandığını bildirdi.
Haberde, Suudi Arabistan'ın askeri kabiliyetini artırmak amacıyla kurulan Askeri Sanayiler Genel Otoritesi'nin, SİHA tedarikiyle ilgilendiği kaydedildi.
ÜLKE SAYISI 20'YE ULAŞTI!
Öte yandan 2014'te hizmete giren TB2'nin ihraç edildiği ülke sayısı 20'ye ulaştı. Listede Ukrayna'nın yanı sıra Katar, Azerbaycan, Polonya ve Pakistan gibi ülkeler var.