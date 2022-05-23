Maymun çiçeği virüsünde ilk karantina başladı! Bir haftada 3 vaka tespit edilen Belçika'dan flaş karar

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken, 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.