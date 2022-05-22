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    • Dünya
    • 22.05.2022 10:19
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    • 22.05.2022 10:24
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    Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü! Uzmanlar da şaşkın! Maymun çiçeği nasıl bulaşır? Aşılar etkili mi?

    Dünya koronavirüsle savaşırken çıkan maymun çiçeği virüsü ülkeleri alarma geçirdi. Giderek yayılan maymun çiçeği virüsü 13 ülkede görülürken belirtileri ve nasıl bulaştığı araştırılır oldu. Hastalığa aşina Afrikalı bilim insanları bile vaka yayılımı karşısında şaşkınlıklarını gizlemiyor. Öte yandan maymun çiçeği virüsü ile ilgili Bill Gates detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

    New York'ta ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı bildirildi.

    New York Sağlık Departmanınca yapılan açıklamada, eyalet sınırları içerisinde ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, hastayla temas halinde olabilecek kişilere ulaşmaya çalışıldığı ifade edildi.

    Açıklamada, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tarafından söz konusu kişinin izole edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

    Yetkililer, perşembe günü, Afrika dışında nadiren görülen ve grip benzeri semptomlara neden olabilen bir virüs olan iki olası maymun çiçeği vakasını araştırdıklarını açıklamıştı.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

        Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

        Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

        Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

        UZMANLAR ŞAŞKIN
        Şimdiye dek Afrika'daki birçok maymun çiçeği salgınını takip eden bilim insanları ise dünyadaki yeni salgına şaşırdıklarını söylüyorlar. Amerikan AP haber ajansına konuşan virolog Oyewale Tomori, "Her uyandığımda yeni bir ülkede vaka tespit edildiğini görüyorum. Gerçekten şaşkınım" ifadelerini kullandı. Geçmişte Nijerya Bilim Akademisi'nin de başkanlığını yapan ve DSÖ'de danışma kurullarında görev alan Tomori, "Bu Batı Afrika'da alışık olduğumuz türden bir salgın değil. Belki de Batı'da yeni bir şeyler oluyordur" dedi.

            50 YILDIR MEVCUT
            Tarihte ilk kez 1958'de maymunlarda tespit edilen virüs, insanlar arasında ilk defa 1970'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kayıtlara geçti. Afrika dışında ilk olarak 2003'te ABD'de görüldü. Daha sonra 2018'de İngiltere ve İsrail, 2019'da Singapur ve 2021'de ABD'de, Afrika'ya seyahat eden bazı kişilerde maymun çiçeği virüsüne rastlandı. Şimdiye kadar en çok Afrika'da etkili olan virüs, 2017'de Nijerya'da büyük salgına yol açarken ülkede 200 kişi virüse yakalandı ve vakaların yüzde 3.3'ü hayatını kaybetti. DSÖ'nün verilerine göre, Nijerya'da yıllık 3 bin maymun çiçeği vakası görülürken, bunların büyük bir bölümü enfekte sıçanlar ve sincaplarla yakın temas kurulan kırsal bölgelerde tespit edildi.



            ÖLÜM VAKASI YOK
            Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor. Son salgında ise şimdiye kadar ölüm vakası kaydedilmiş değil

            TEDAVİSİ VAR MI
            Yüksek ateş, terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlik gibi semptomlara ek olarak yüzde ve genital bölgede kabarcıklar ve döküntüler görülebiliyor. Enfekte olduktan 6 ile 13 gün içinde ortaya çıkan belirtiler, 2 ila 4 haftaya kadar sürebiliyor. Ağır vakaların büyük bir kısmı ise çocuklarda görülüyor. Genelde enfekte olan kişilerde hafif semptomlar görülürken, bağışıklığı düşük kişiler virüsten daha fazla etkileniyor.

            AŞILAR ETKİLİ
            Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı doğrudan etkili bir aşı bulunmuyor. DSÖ verileri de çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bunun dışında tedavi için antiviral ilaçlar ve tedaviler de etkili oluyor.

            BILL GATES BUNU DA MI ÖNGÖRDÜ
            Dünyanın en zengin kişilerinden olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Koronavirüs pandemisine ilişkin komplo teorilerine hiç şüphesiz en çok konu olan isimdi. Son maymun çiçeği vakalarında da zirveyi kimseye kaptırmadı. Sosyal medyada, Bill Gates'in maymun çiçeği salgınını da önceden bildiğine dair paylaşımlar yapıldı. Bazı hesaplar, Avrupa ve ABD'deki maymun çiçeği vakalarından Bill Gates'i sorumlu tuttu. Ancak söz konusu paylaşımlar incelendiğinde, Bill Gates'in bağlamından koparılmış açıklamaları olduğu anlaşılıyor. Kasım 2021'de İngiltere Sağlık Komitesi Üyesi Jeremy Hunt ile bir söyleşi gerçekleştiren Bill Gates, hükümetleri gelecekteki pandemiler ve biyo-terör saldırıları konusunda uyarmıştı. Gates bu konuda, geçmişte biyolojik silah olarak kullanılan çiçek virüsünü örnek vermişti.
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            Haberler Dünya Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü! Uzmanlar da şaşkın! Maymun çiçeği nasıl bulaşır? Aşılar etkili mi?
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