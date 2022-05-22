Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü! Uzmanlar da şaşkın! Maymun çiçeği nasıl bulaşır? Aşılar etkili mi?

AŞILAR ETKİLİ
Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı doğrudan etkili bir aşı bulunmuyor. DSÖ verileri de çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bunun dışında tedavi için antiviral ilaçlar ve tedaviler de etkili oluyor.
BILL GATES BUNU DA MI ÖNGÖRDÜ
Dünyanın en zengin kişilerinden olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Koronavirüs pandemisine ilişkin komplo teorilerine hiç şüphesiz en çok konu olan isimdi. Son maymun çiçeği vakalarında da zirveyi kimseye kaptırmadı. Sosyal medyada, Bill Gates'in maymun çiçeği salgınını da önceden bildiğine dair paylaşımlar yapıldı. Bazı hesaplar, Avrupa ve ABD'deki maymun çiçeği vakalarından Bill Gates'i sorumlu tuttu. Ancak söz konusu paylaşımlar incelendiğinde, Bill Gates'in bağlamından koparılmış açıklamaları olduğu anlaşılıyor. Kasım 2021'de İngiltere Sağlık Komitesi Üyesi Jeremy Hunt ile bir söyleşi gerçekleştiren Bill Gates, hükümetleri gelecekteki pandemiler ve biyo-terör saldırıları konusunda uyarmıştı. Gates bu konuda, geçmişte biyolojik silah olarak kullanılan çiçek virüsünü örnek vermişti.