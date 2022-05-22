Kıtlık yaşayan ABD’ye bebek mamasında ilk sevkiyat yapıldı

Sevkiyatın, ABD'de derinleşen bebek maması kıtlığını gidermek için bu hafta sonu ilk defa yapıldığı belirtildi. Hafta içi Almanya'dan bebek mamalarını taşıyan uçakların gelmeye devam edeceği ve en kısa sürede dağıtımına başlanacağı söylendi.