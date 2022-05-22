Filistinli kız öğrenciden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ders niteliğinde hareket! Pas geçti...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Georgetown Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

BLINKEN'İN ELİNİ SIKMAYARAK HAVADA BIRAKTI



Elindeki Filistin bayrağını sallayarak diplomasını almak üzere sahneye çıkan Filistinli bir öğrenci, sahnede bulunan ve öğrencileri tebrik eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmadı.

Blinken'ı atlayarak sahnedeki diğer kişilerle el sıkışan öğrencinin o esnadaki konuşmalarında ABD yönetiminin politikalarını eleştirdiği öğrenildi.

İşte o anlar...