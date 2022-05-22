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    • Dünya
    • 22.05.2022 18:46
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    • 22.05.2022 18:57
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    Filistinli kız öğrenciden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ders niteliğinde hareket! Pas geçti...

    Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Filistinli kız öğrenci mezuniyet töreninde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ders niteliğinde bir hareket yaptı. Sahneye Filistin bayrağı ile çıkan öğrenci Blinken'in uzattığı elini pas geçti.

    Blinken’a ders niteliğinde hareket

    ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Georgetown Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

    BLINKEN'İN ELİNİ SIKMAYARAK HAVADA BIRAKTI


    Elindeki Filistin bayrağını sallayarak diplomasını almak üzere sahneye çıkan Filistinli bir öğrenci, sahnede bulunan ve öğrencileri tebrik eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmadı.

    Blinken'ı atlayarak sahnedeki diğer kişilerle el sıkışan öğrencinin o esnadaki konuşmalarında ABD yönetiminin politikalarını eleştirdiği öğrenildi.

    İşte o anlar...

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    Blinken’a ders niteliğinde hareket
    Haberler Dünya Filistinli kız öğrenciden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ders niteliğinde hareket! Pas geçti...
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