Brüksel’de üçlü zirve: Aliyev ile Paşinyan görüştü

BARIŞ ANLAŞMASI OLUR MU?



Üçlü görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişim ve ulaşım hatlarının açılması amacıyla komisyonların oluşturulması ve bu amaçla müzakerelerin başlaması konuları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel'de bir araya gelmişti.