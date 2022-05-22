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    • Dünya
    • 23.05.2022 00:59
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    • 23.05.2022 01:04
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    Brüksel'de üçlü zirve: Aliyev ile Paşinyan görüştü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika'nın başkenti Brüksel’de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Görüşmenin ardından Ermenistan Başbakanı Paşinyan'nın katılımı ile 3'lü görüşmeye yapıldı.

    Brüksel’de üçlü zirve: Aliyev ile Paşinyan görüştü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı'nın daveti üzerine gittiği Brüksel'de Charles Michel ile görüştü.

    Görüşmenin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Charles Michel üçlü görüşme için bir araya geldi. Liderler görüşme öncesi basına görüntü verdi.

    BARIŞ ANLAŞMASI OLUR MU?

    Üçlü görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişim ve ulaşım hatlarının açılması amacıyla komisyonların oluşturulması ve bu amaçla müzakerelerin başlaması konuları yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel'de bir araya gelmişti.
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