Ukrayna’ya tank göndereceğini açıklayan Rheinmetall’in CEO’su Thorsten Kutz kaybolduktan 4 gün sonraya ortaya çıktı

Dünya, 21. Yüzyıl'da savaş gerçeğiyle yüzleşti. Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Tepkilere, yaptırımlara rağmen üç koldan kuşattığı ülkenin en kritik kentlerini ele geçirdi. Çatışmalar sürerken Almanya'dan flaş bir hamle geldi! Ülkenin en büyük silah şirketlerinden Rheinmetall'in CEO'su Thorsten Kutz, Ukrayna'ya destek verdi. Hatta, 88 adet yenilenmiş Leopard bir muharebe tankı ve 100 Marder piyade savaş aracının Ukrayna'ya teslim edileceğini söyledi. Ancak bu açıklamalarından sonra kaybolduğu öğrenildi. Ekipler, en son 4 gün önce bir bankamatikten para çektiği görülen Kutz'u bulmak için her yolu denedi! Herkes 'suikast' ihtimalini düşünürken beklenen haber geldi. Alman polisi, CEO'nun perşembe gecesi, otomobilinde baygın halde bulunduğu ve hiçbir şey hatırlamadığıni söyledi.