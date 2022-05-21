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    Ukrayna’ya tank göndereceğini açıklayan Rheinmetall’in CEO’su Thorsten Kutz kaybolduktan 4 gün sonraya ortaya çıktı

    Almanya’nın en büyük silah şirketi Rheinmetall’in CEO’su Thorsten Kutz, Ukrayna’ya tank göndereceğini açıkladı. Kayıplara karıştı. 4 gün sonra aracında baygın halde ortaya çıktı! Hiçbir şey hatırlamadığı vurgulandı...

    Savaş ceorrı!

    Dünya, 21. Yüzyıl'da savaş gerçeğiyle yüzleşti. Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Tepkilere, yaptırımlara rağmen üç koldan kuşattığı ülkenin en kritik kentlerini ele geçirdi. Çatışmalar sürerken Almanya'dan flaş bir hamle geldi! Ülkenin en büyük silah şirketlerinden Rheinmetall'in CEO'su Thorsten Kutz, Ukrayna'ya destek verdi. Hatta, 88 adet yenilenmiş Leopard bir muharebe tankı ve 100 Marder piyade savaş aracının Ukrayna'ya teslim edileceğini söyledi. Ancak bu açıklamalarından sonra kaybolduğu öğrenildi. Ekipler, en son 4 gün önce bir bankamatikten para çektiği görülen Kutz'u bulmak için her yolu denedi! Herkes 'suikast' ihtimalini düşünürken beklenen haber geldi. Alman polisi, CEO'nun perşembe gecesi, otomobilinde baygın halde bulunduğu ve hiçbir şey hatırlamadığıni söyledi.



    Ülkenin en büyük silah şirketi, CEO Thorsten Kutz'un (solda) kaybolmasıyla sarsıldı.



    BABASI ÇOK KIZACAK!
    Putin'in kızı Maria Vorontsova, sosyal medyada 'Maria V' isimli sahte hesap açtı. Rusya'yı destekleyen paylaşımlar yaptı. 2017-2019 yılları arasında 50'den fazla kez Almanya'ya gittiği ortaya çıktı. Yanında ise sevgilisi balet Igor Zelensky vardı.



        DENİZ SUBAYI KORUYOR
        Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Putin'in nükleer silah çantasıyla ilgili sırrı paylaştı. Başkomutan sıfatını taşıyan Putin'in her zaman yanında iki deniz subayı bulunduğunu ve nükleer silahları harekete geçirmek için tasarlanmış bir cihaz olan çantayı taşıdıklarını açıkladı.

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        ’Seyyah’ ile zamanda yolculuk!
        Haberler Dünya Ukrayna’ya tank göndereceğini açıklayan Rheinmetall’in CEO’su Thorsten Kutz kaybolduktan 4 gün sonraya ortaya çıktı
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