Rusya'nın 'ruble' kartı! Gazprom'dan Finlandiya'ya karşı 'doğal gaz' kararı...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası başta ABD ve Batı Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım uyguladı.
Putin 31 Mart tarihinde başkent Moskova'da havacılık sektörü yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, yaptırımlar ve Rusya'nın enerjide attığı karşı adımları anlattı.
RUBLE İLE SATIŞ KARARI
Rusya'nın doğal gaz ihracatında rubleyle ödeme sistemine geçmesiyle ilgili adım attığına işaret eden Putin, "Bugün Rus gazının dost olmayan ülkelerle ticaretinde kuralları belirleyen kararnameyi imzaladım. Rus gazını satın alabilmek için Rus bankalarında ruble hesabı açmaları gerekiyor. Bu hesaplar, 1 Nisan'dan itibaren sevk edilen gazın ödemesi için kullanılacak." diye konuştu.
GAZPROM FİNLANDİYA'YA GAZ AKIŞINI KESTİ
Bu karara uymayan Finlandiya'ya karşı Rus şirketi Gazprom ilk hamlesini yaptı. Gazprom, ödemelerini ruble ile yapmayan Finlandiya'ya doğalgaz tedarikini durdurdu.
Finlandiya'nın ruble ile ödeme yapmayı kabul etmediği belirtildi. Finlandiya'da devlet ait doğal gaz iletim sistemi operatörü Gasgrid Finlandiya tarafından yapılan açıklamada da Rus gazının Finlandiya'ya giriş noktası olan Imatra'dan gaz ithalatının bugün durdurulduğu bildirildi.