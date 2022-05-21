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    • Dünya
    • 21.05.2022 09:53
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    • 21.05.2022 10:04
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    Rusya'nın 'ruble' kartı! Gazprom'dan Finlandiya'ya karşı 'doğal gaz' kararı...

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Rusya, Batı'nın kendisine uyguladığı yaptırımlara karşı 'Ruble ödemeyene gaz yok' kartını açtı. Karar sonrası Rus şirketi Gazprom ilk hamlesini yaptı. Rus enerji şirketi Gazprom, ödemelerini ruble ile yapmayan Finlandiya’ya doğalgaz tedarikini durdurdu.

    AJANSLAR
    Ruslar gazı kesti

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası başta ABD ve Batı Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım uyguladı.

    Putin 31 Mart tarihinde başkent Moskova'da havacılık sektörü yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, yaptırımlar ve Rusya'nın enerjide attığı karşı adımları anlattı.

    RUBLE İLE SATIŞ KARARI
    Rusya'nın doğal gaz ihracatında rubleyle ödeme sistemine geçmesiyle ilgili adım attığına işaret eden Putin, "Bugün Rus gazının dost olmayan ülkelerle ticaretinde kuralları belirleyen kararnameyi imzaladım. Rus gazını satın alabilmek için Rus bankalarında ruble hesabı açmaları gerekiyor. Bu hesaplar, 1 Nisan'dan itibaren sevk edilen gazın ödemesi için kullanılacak." diye konuştu.

    GAZPROM FİNLANDİYA'YA GAZ AKIŞINI KESTİ
    Bu karara uymayan Finlandiya'ya karşı Rus şirketi Gazprom ilk hamlesini yaptı. Gazprom, ödemelerini ruble ile yapmayan Finlandiya'ya doğalgaz tedarikini durdurdu.

    Finlandiya'nın ruble ile ödeme yapmayı kabul etmediği belirtildi. Finlandiya'da devlet ait doğal gaz iletim sistemi operatörü Gasgrid Finlandiya tarafından yapılan açıklamada da Rus gazının Finlandiya'ya giriş noktası olan Imatra'dan gaz ithalatının bugün durdurulduğu bildirildi.

        Açıklamada, "Finlandiya gaz piyasasının ihtiyaç duyduğu gaz miktarı, Balticconnector doğal gaz boru hattı giriş noktası üzerinden Finlandiya gaz sistemine ithal edilmektedir. Gasgrid Finlandiya, Balticconnector'da gaz ithalatını yönlendirmiştir ve gaz sistemi şu anda dengededir" ifadeleri kullanıldı.

        Balticconnector, Estonya ve Finlandiya gaz şebekelerini birbirine bağlıyor.

        Fin şirket Gasum tarafından yapılan açıklamada da "Gasum'un tedarik sözleşmesi çerçevesinde Finlandiya'ya doğal gaz arzı kesildi" denildi.

        DÜN DUYURULMUŞTU
        Finlandiya'nın ulusal gaz dağıtıcısı Gasum'dan yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'un "Gasum'un gaz tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya doğal gaz arzının 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat (TSİ) 07.00'de kesileceğini bildirdiği" belirtildi.

        Açıklamada, 21 Mayıs'tan itibaren yaz sezonunda Gasum'un Baltık doğal gaz boru hattı (Balticconnector) aracılığıyla müşterilerine diğer kaynaklardan doğal gaz tedarik edeceği, şirketin gaz dolum istasyonlarının normal şekilde çalışmayı sürdüreceği bildirildi.

        Gasum Üst Yöneticisi Mika Wiljanen konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'dan doğal gaz arzının durdurulacak olmasının "son derece üzücü" olduğunu belirterek, "Ancak bu duruma dikkatle hazırlanıyorduk. Gaz iletim hatlarında bir sıkıntı olmaması durumunda önümüzdeki aylarda tüm müşterilerimize gaz tedarik edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

        Gasum'dan daha önce yapılan açıklamada, şirketin, doğal gaz sevkiyatları için rubleyle ödeme yapmayı reddettiği belirtilmişti.

        Doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya'dan ithalatla karşılayan Finlandiya'nın Moskova ile 2031 yılına kadar gaz tedarik sözleşmesi bulunuyor.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Gazprom'un şirketlerle yürüttüğü ticarette tüm detaylara hakim olmadıklarını belirterek, "Ancak elbette kimseye bedava bir şey sevk etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.

        FİNLANDİYA NATO'YU İSTİYOR
        Öte yandan Finlandiya da İsveç ile bilikte NATO'ya üye olmayı istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine iki ülkenin terör örgütlerine verdikleri destekten dolayı 'hayır' diyeceklerini açıklamıştı.

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        Haberler Dünya Rusya'nın 'ruble' kartı! Gazprom'dan Finlandiya'ya karşı 'doğal gaz' kararı...
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