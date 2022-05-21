Rusya'nın 'ruble' kartı! Gazprom'dan Finlandiya'ya karşı 'doğal gaz' kararı...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Gazprom'un şirketlerle yürüttüğü ticarette tüm detaylara hakim olmadıklarını belirterek, "Ancak elbette kimseye bedava bir şey sevk etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.

FİNLANDİYA NATO'YU İSTİYOR

Öte yandan Finlandiya da İsveç ile bilikte NATO'ya üye olmayı istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine iki ülkenin terör örgütlerine verdikleri destekten dolayı 'hayır' diyeceklerini açıklamıştı.