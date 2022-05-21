Maymun çiçeği vakası hastalığı New York'a da sıçradı: İlk vaka tespit edildi

New York'ta ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı bildirildi.
New York Sağlık Departmanınca yapılan açıklamada, eyalet sınırları içerisinde ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, hastayla temas halinde olabilecek kişilere ulaşmaya çalışıldığı ifade edildi.
Açıklamada, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tarafından söz konusu kişinin izole edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Yetkililer, perşembe günü, Afrika dışında nadiren görülen ve grip benzeri semptomlara neden olabilen bir virüs olan iki olası maymun çiçeği vakasını araştırdıklarını açıklamıştı.