Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.05.2022 05:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2022 05:03
    ABONE OL

    Maymun çiçeği vakası hastalığı New York'a da sıçradı: İlk vaka tespit edildi

    Dünyayı hızlı bir şekilde etkisi altına alan ve birçok ülkede peş peşe vakaların çıktığı maymun çiçeği hastalığı şimdi de ABD'nin New York eyaletinde çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

    AA
    New York’ta ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

    New York'ta ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı bildirildi.

    New York Sağlık Departmanınca yapılan açıklamada, eyalet sınırları içerisinde ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, hastayla temas halinde olabilecek kişilere ulaşmaya çalışıldığı ifade edildi.

    Açıklamada, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tarafından söz konusu kişinin izole edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

    Yetkililer, perşembe günü, Afrika dışında nadiren görülen ve grip benzeri semptomlara neden olabilen bir virüs olan iki olası maymun çiçeği vakasını araştırdıklarını açıklamıştı.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

        Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

        Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İsveç’ten geri vites! Anderson’dan PKK açıklaması
        Haberler Dünya Maymun çiçeği vakası hastalığı New York'a da sıçradı: İlk vaka tespit edildi
            SON DAKİKA