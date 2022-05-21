ABD Başkanı Joe Biden Kuzey Kore lideri Kim ile görüşecek mi? Sinyali verdi

Güney Kore ile ABD arasındaki ittifakın hiç bu kadar güçlü ve canlı olmadığını kaydeden Biden, "Başkan Yoon ve ben, caydırıcı duruşumuzu daha da pekiştirerek ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için çalışarak, Kuzey Kore'den kaynaklanan tehdit dahil olmak üzere bölgesel güvenliğin zorluklarıyla mücadele etmek için yakın ilişkimizi güçlendirmeyi ve birlikte çalışmayı taahhüt ettik. ABD ile Güney Kore arasındaki iş birliği tüm tehditleri birlikte göğüslemeye hazır olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye açık olup olmadığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Biden, "Bu, (Kim'in) samimi ve ciddi olup olmadığına bağlı." dedi.