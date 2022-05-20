Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten provokatif "Pontus" paylaşımı

GERÇEKLERİ HATIRLAMALARI YARARLARINA OLACAKTIR

Bakanlık açıklamalarını şöyle dürdürmüştü: Gerçekle bağdaşmayan yapay tarih anlatımlarından medet ummak yerine, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila girişimi sırasında işlediği ve Müttefik Devletleri Tahkikat Komisyonu raporunda yer aldığı gibi Lozan Barış Antlaşması'yla tespit edilmiş insanlık suçlarıyla yüzleşmesi daha makul bir tercih olacaktır. Keza bu iddiaları ileri sürenlerin, 1821 Tripoliçe katliamı dahil, başta Türkler olmak üzere diğer dini veya etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını ve mezalimi hatırlamalarında da yarar olacaktır.