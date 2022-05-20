Ukraynalı kadınlardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı: Putin'le konuşabilecek tek güç

Rusya tarafından kuşatma altına alınan Mariupol şehrinde mahsur kalan Ukraynalı bazı askerlerin yakınları bugün Bahçelievler'deki bir otelde düzenledikleri basın toplantısında gözyaşları içinde yardım istedi. Eşleri ve çocukları için yardım bekleyen kadınlar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile görüştüklerini, beraber ağladıklarını, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a da minnettar olduklarını belirtti.
"SİVİL TOPLUM KURULUŞU KURMAK İSTİYORUZ"
Eşi için yardım bekleyen Natalia Zarytska, "Dünyada her şeyin bir sınırı vardır. İyilik ve kötülük irade ve işkence... Biz bugün sadece Mariupol'de savaşanların eşleriyle değil, herkesle birleştik. Kötü güçlere son verilmeli, iyilik kazanmalı. Biz eşleriz, anneleriz. Ukrayna esir düşen savaşçılarımıza yardım etmek için sivil toplum kuruluşları kurmak istiyoruz.
Bu kurumun ana vazifelerinden bir tanesi eşlerimizin bir an evvel evlerine dönmeleridir. Hedefimiz dünya basınına, devlet liderlerine hitap etmek. Yakınlarımızın hayatlarını kurtarabilmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz Rusya savaşçılarının anneleriyle irtibata geçmek. Biz tüm dünyayı çağırıyoruz. Çağrımızda savaş esnasında Cenevre sözleşmesiyle ilan edilen prensiplere Rusya'nın da uyması gerektiğini vurgulamak isteriz" dedi.