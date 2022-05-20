Ukraynalı kadınlardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı: Putin'le konuşabilecek tek güç

Türkiye bu sürecin garantörü olarak kendine düşen vazifeyi yerine getirecek ve onların sağ kalması için gereğini yapacaklar. Türkiye gözlemci olarak bu süreci takip edebilir ve bizim savaşçılarımızın sağ kalması için tedbir alabilirler. Rusya onları nereye yerleştirirse, Türkiye'nin gözlemci olarak takip etmesini istiyorum ve rica ediyorum" diye konuştu.