Terör örgütü YPG/PKK federasyon planı ve uluslararası yardımları artırmak için "nüfus sayıyor"! Şeytani plan deşifre oldu

Plan, bölge halkının demokratik iradesinin uzantısı gibi resmedilip Arapları temsil etme iddiasına sahip olacak ancak YPG/PKK hakimiyetinde yapılanacak bir idare öngörüyor.

Bölgesel yapıyı Suriye'nin federe birimi olarak tasarlayan plan, federatif bir anayasal çerçeve geliştirmeyi esas alıyor.

Planda, terör örgütünün tertipleyeceği sözde seçimler için "nüfus sayımı" adı verilen bir süreç öngörülüyor.

Örgüt böylelikle, nüfusun sayılıp seçmen kütüklerinin usule uygun şekilde çıkartıldığı, ezici üstünlüğe sahip Arap nüfusun dışlanmadığı, ardından yapılacak bölücü gündemli sözde seçimlerin de meşru olduğu propagandasını yapacak.

Örgüt, Arap nüfusun hakimiyetindeki coğrafyada Kürt nüfusun rakamlarını da yeniden düzenleyecek.

ULUSLARARASI YARDIMLARDAKİ PAYI NÜFUS ARTIŞIYLA YÜKSELTME SEÇENEĞİ

BM verilerine göre, Suriye içinde 14,6 milyon, ülke dışında ise 12 milyon kişi yardıma muhtaç.

Avrupa Birliği ve BM tarafından 10 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenen Suriye'ye destek konulu toplantıda 10,5 milyar dolar yardım çağrısı yapılırken bu yıl ihtiyaç duyulan miktarın 4,4 milyar doları Suriye içine tahsis edilmek istenmiş ancak uluslararası yardım taahhütleri 6,7 milyar dolarda kalmıştı.

Söz konusu yardımların, Suriye içinde dağılım planlamasında nüfus yoğunluğu oldukça önemli bir kriter.

YPG/PKK'nın sözde nüfus sayımı sonrası, "sağlıklı ve güncel" veriler sağlama iddiasıyla şişirilmiş rakamlarla, işgalindeki topraklara ayrılan dış yardım payını yükseltme talebinde bulunması bekleniyor.

"YPG'YA MUHALİFLİK YAPANLARIN TAŞINMAZLARINA EL KONULACAK"

YPG/PKK, Ağustos 2020'de, yerinden edilen ve bölgede bulunmayanların mal varlıklarına el koymak için girişimde bulunmuş ancak halkın tepkisi karşısında geri adım atmıştı.

Bazı bölge siyasetçilerine göre, örgüt taşınmaz malların bölgede bulunmayan sahiplerini tespit ederek bunlara el koyma hazırlığı yapıyor.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo, örgütün "sayım" adı altında farklı amaçlar güttüğü endişesini paylaşarak "Bölgede bulunmayanların ve örgüte muhalif olanların taşınmaz mal varlıklarını tespit etmek için çalışma yapıyorlar. Ardından, PKK'ya muhalefet edenlerin taşınmazlarına el konulacak." dedi.