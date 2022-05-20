SON DAKİKA: Rusya'nın NATO'ya cevabı! Savunma Bakanı Sergey Şoygu: Yıl sonuna kadar Batı Askeri Bölgesi'ne 12 askeri birlik kurulacak

Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında Mariupol bölgesinde direnişin son kalesi olarak görülen ve uzun zamandır askerlerinin kuşatması altında olan Azovstal Çelik Fabrikası'ndan bin 900'den fazla Ukraynalı asker teslim olduğu açıklandı.
ŞOYGU AÇIKLADI: LUHANSK'TA TAM KONTROL SAĞLANMAK ÜZERE
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün yaptığı açıklamada "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin kurtuluşu tamamlanmak üzere" sözleri ile Ukrayna'nın ayrılıkçı Luhansk bölgesinde tam kontrol sağlanmasının yakın olduğunu açıkladı.
Bakan ayrıca, Moskova'nın kontrolü altındaki liman kenti Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında bin 908 Ukrayna askerinin teslim olduğunu söyledi.
NATO'YA MİSİLLEME: RUSYA ASKERİ ÜSLER KURACAK
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuruları ile ilgili tartışmalar sürerken Bakan Şoygu Moskova'nın NATO genişlemesine yanıt olarak batı Rusya'da askeri üsler kuracağını duyurdu. Şoygu, "Yıl sonuna kadar Batı Askeri Bölgesi'nde 12 askeri birlik kurulacak." dedi.
BUGÜN 13 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusu son olarak yine Ukrayna'nın Luhansk bölgesini hedef aldı. Saldırıda çok sayıda sivil yerleşim yeri hasar alırken, 13 sivil ise hayatını kaybetti.
Saldırının ardından Luhansk Valisi Sergey Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, Lysychansk ve Severodonetsk yakınlarında saldırılarına devam ediyor. Severodentsk'te 12 ve Hirske'de de 1 sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.