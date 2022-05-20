SON DAKİKA: Rusya'nın NATO'ya cevabı! Savunma Bakanı Sergey Şoygu: Yıl sonuna kadar Batı Askeri Bölgesi'ne 12 askeri birlik kurulacak

Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında Mariupol bölgesinde direnişin son kalesi olarak görülen ve uzun zamandır askerlerinin kuşatması altında olan Azovstal Çelik Fabrikası'ndan bin 900'den fazla Ukraynalı asker teslim olduğu açıklandı.

ŞOYGU AÇIKLADI: LUHANSK'TA TAM KONTROL SAĞLANMAK ÜZERE

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün yaptığı açıklamada "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin kurtuluşu tamamlanmak üzere" sözleri ile Ukrayna'nın ayrılıkçı Luhansk bölgesinde tam kontrol sağlanmasının yakın olduğunu açıkladı.



Bakan ayrıca, Moskova'nın kontrolü altındaki liman kenti Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında bin 908 Ukrayna askerinin teslim olduğunu söyledi.